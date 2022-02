Neymar, ces 24 heures qui terrorisent le PSG !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Neymar a fait son retour à l'entraînement collectif avec le Paris Saint-Germain à dix jours du match aller de Ligue des champions contre le Real Madrid. Mais ce samedi 5 février est entouré de rouge sur le calendrier.

Nasser Al-Khelaifi le sait, le 5 février est une date qui a parfois provoqué quelques soucis dans la vie du vestiaire parisien, puisque c’est l’anniversaire de Neymar. Personne n’a oublié les fêtes dantesques organisées par la star brésilienne et ses sponsors, avec souvent des lendemains très difficiles pour les footballeurs du PSG. Et ce samedi, c’est un anniversaire encore plus spécial que le natif de Mogi das Cruzes va célébrer, puisqu’il a désormais 30 ans. Autrement dit, il y a de quoi se faire une grosse soirée et se mettre minable pour celui qui dans le passé a déjà montré qu’il était aussi doué pour faire la fête que pour jour au football. Sauf qu’une fois de plus cet anniversaire arrive au moment où le Paris Saint-Germain s’apprête à jouer un match important en Ligue des champions, car le 15 février, le Real Madrid débarque au Parc des Princes. Et ce rendez-vous, le Brésilien l’aborde déjà délicatement puisqu’il vient seulement de reprendre le travail collectif au Camp des Loges suite à sa grave blessure à la cheville en novembre contre l’AS Saint-Etienne. Autrement dit, il n’y a pas vraiment la place pour du repos supplémentaire, et du côté des dirigeants du PSG on le sait.

Neymar, un footballeur exemplaire au PSG ?

Cependant, cette fois, aucun carton d’invitation n’a été envoyé en masse, ce qui est un premier bon signe concernant la soirée à venir de Neymar, lequel sait que ses coéquipiers joueront dimanche soir à Lille un match important en Ligue 1. Et si évidemment, l’ancien Barcelonais fêtera son anniversaire, ce qui est légitime, son entourage a confirmé au Parisien que les « débordements » du passé étaient à oublier, même si forcément cela ne sera pas avec un plateau télé devant le match Monaco-OL. Comme il l’a lui-même confié dans le documentaire que Netflix lui a consacré, Neymar a changé et s’il a dérapé dans un passé pas si lointain les choses ont changé et désormais le joueur sait que chaque saison qui passe lui impose d’être nettement plus professionnel et sérieux, surtout dans une saison qui se terminera en décembre par le Mondial au Qatar. « Pour ses 30 ans, Neymar sera davantage dans l’esprit « fête à la maison » en plus petit comité, un peu comme l’an passé. Et bien que cette soirée, censée être plus tranquille, avait vu le Brésilien manquer l’entraînement du lendemain et débuter sur le banc face à l’OM le dimanche en raison d’une gastro-entérite, on veut croire en interne qu’elle marque surtout un pas de plus vers la sagesse », précise le quotidien francilien.

Au Paris Saint-Germain, on fait également remarquer que si Neymar a parfois le curseur très loin, il n’est jamais allé aussi loin qu’un joueur resté légendaire, Ronaldinho. Luis Fernandez, qui était l’entraîneur de l’autre star brésilienne du PSG et avec qui le courant avait du mal à passer, rappelle dans le média francilien qu’il avait été contacté à l’aube par le patron d’une boîte de nuit parisienne qui lui demandait ce que faisait le joueur dans son établissement alors que le club disputait un match quelques heures plus tard au Parc des Princes. Pour Neymar, Mauricio Pochettino n’en est pas là, mais nul doute que l’entraîneur argentin sera attentif aux événements extrasportifs du week-end, mais Paris peut se rassurer en remarquant qu'à son retour des fêtes de fin d'année au Brésil, l'attaquant de la Seleçao n'avait pas pris le moindre kilo.