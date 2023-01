Ziyech au PSG, Vincent Duluc est cynique

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Très discret durant ce mercato hivernal, le PSG est en passe de s'offrir les services d'Hakim Ziyech. Peu utilisé à Chelsea, le Marocain sera considéré comme remplaçant à Paris. Un rôle qui devrait lui permettre de s'illustrer.

Arrivé à Chelsea en 2020 avec l'étiquette du joueur confirmé et cadre de l'Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech n'a jamais réussi à exprimer pleinement tout son talent à Londres. Malgré une Ligue des Champions remportée avec les Blues, le joueur de 29 ans n'a pas le même impact que lorsqu'il évoluait aux Pays-Bas. Le PSG a toutefois été séduit par la bonne Coupe du monde du Marocain avec les Lions de l'Atlas. Auteur de 15 matchs disputés avec Chelsea depuis le début de la saison pour seulement 1 passe décisive et aucun but inscrit, Hakim Ziyech a l'opportunité de se relancer au PSG, dans une équipe compétitive, où malgré la forte concurrence en attaque, le calendrier surchargé des Parisiens fait que le natif de Dronten aura l'occasion de jouer avec le club de la capitale. Pour Vincent Duluc, le choix de recruter Ziyech n'est pas forcément logique même s'il reste d'un standing plus élevé que les autres remplaçants parisiens.

Ziyech, le futur remplaçant de luxe du PSG ?

« En deux saisons et demie, Ziyech n’a jamais pu être un joueur majeur de Chelsea. Mais les remplaçants apportent si peu, au PSG (quand ils ont le droit d’entrer en jeu), que la barre n’est pas si haute » a déclaré l'éditorialiste de l'Équipe sur son compte Twitter. À Paris, Christophe Galtier fait surtout confiance à Messi, Neymar et Mbappé pour marquer des buts. Si Hugo Ekitike a également du temps de jeu, le jeune attaquant peine à convaincre son coach. Pablo Sarabia qui ne bénéficiait pas de temps de jeu est allé voir ailleurs. Même s'il n'a pas réussi à s'imposer à Chelsea, Hakim Ziyech aura l'opportunité de démontrer ses qualités au PSG avec un banc moins armé que les autres écuries européennes. L'international marocain (50 sélections) aura certainement un rôle de joker de luxe à Paris et du temps de jeu durant les six prochains mois.