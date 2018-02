PSG : Neymar s'offre une énorme fête d'anniversaire, on n'est pas invité

Dans : PSG, Ligue 1.

Né le 5 février 1992 au Brésil, Neymar Jr fêtera lundi son 26e anniversaire et le joueur brésilien du Paris Saint-Germain a bien l'occasion de faire la bringue comme chaque année. Mais Neymar ne se contentera pas d'un barbecue à son domicile entre potes. Non, la star du PSG fera les choses en grand, et cela aura lieu dans un établissement proche de l'Opéra réservé à cette seule intention. Cependant, afin de ne pas perturber son calendrier sportif, Neymar a avancé à dimanche soir cette fête d'anniversaire, les footballeurs parisiens étant au repos.

A l'occasion de cet anniversaire, le Brésilien a invité de très nombreux amis, dont Lewis Hamilton, le quadruple champion du monde anglais de Formule 1 ou bien encore Michel Temer, rien moins que président de la République du Brésil. Neymar fera également venir de son pays une cinquantaine d'amis et membres de sa famille. Et pour aider à l'organisation de cette fête, le joueur du Paris SG a payé l'ensemble des frais de transport et d'hébergement, dans les meilleurs palaces, de ses invités. On ne sait pas quels seront les joueurs du PSG présents, mais ses anciens coéquipiers barcelonais devront faire vite pour rejoindre Paris puisqu'ils joueront dimanche après-midi contre l'Espanyol.