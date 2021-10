Neymar Ballon d'Or, le scandale dénoncé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Neymar figure dans la liste officielle des candidats au Ballon d'Or 2021 à la surprise générale. L'organisateur justifie ce choix d'inclure le joueur du PSG et de la Seleçao, mais sans convaincre.

France-Football, qui organise depuis sa première édition le Ballon d’Or, a dévoilé vendredi la liste des footballeurs en course pour le plus précieux trophée individuel dans ce sport. A chaque fois, l’annonce des concurrents en lice pour le Ballon d’Or donne lieu à des débats et des pronostics sur le nom du futur lauréat, et il en va de même pour l’édition 2021, d’autant qu’il n’y a pas réellement d’énorme favori pour ce prix honorifique. Lionel Messi ? Karim Benzema ? Kylian Mbappé ? Jorginho ? Robert Lewandowski ? Chacun a son idée sur la réponse, mais un joueur focalise toutes les critiques, c’est bien évidemment Neymar. Car à la surprise générale, l’attaquant du PSG et de l’équipe du Brésil figure dans cette liste des candidats au Ballon et cela a choqué pas mal de monde. De son côté France Football a justifié cela.

En effet, l’hebdomadaire footballistique a dévoilé le secret de la présence de Neymar. « Pourquoi il est dans la liste ? Davantage sur sa réputation que sur ses performances en 2021, où il a été blessé en fin d’hiver. Mais Neymar reste un joueur exceptionnel, capable de faire la décision d’un geste, d’un but, d’une passe ou d’un penalty. Avec Lionel Messi, il a été élu meilleur joueur de la Copa America après avoir mené le Brésil en finale », écrit France-Football afin de justifier la présence de la star brésilienne du Paris Saint-Germain dans la liste finale pour le Ballon d’Or 2021. Des arguments pas vraiment audibles tant Neymar a été fantomatique avec le PSG cette année, et encore plus depuis le début de la saison 2021-2022.

Neymar vit une année sportive 2021 très moyenne

Avec seulement neuf buts marqués en 2021, dont trois l’ont été sur des penalties, Neymar connaît l’une de ses pires années depuis qu’il a signé au PSG pour 222 millions d’euros en 2017, et rien ne plaide réellement pour ce qu’il soit candidat au Ballon d’Or, sa participation à la Copa d’America avec le Brésil n’ayant pas non été époustouflant. Résultat, sur les réseaux sociaux, Neymar a encore une fois pris cher, alors même qu’il n’est en rien responsable de sa présence dans cette liste des candidats au Ballon d’Or, la 10e fois de sa carrière pour le joueur brésilien du Paris Saint-Germain.

Le fait que France Football avance comme argument premier « la réputation de Neymar » agace clairement les amateurs de football. « Ils ne se cachent même plus pour justifier la présence de Neymar : sa réputation plutôt que son niveau. Jamais un Ballon d'Or ne doit être remis à une personne parce qu'elle est célèbre », « Neymar en 2021 c’est 9 buts dont 6 sur penalty et seulement 3 dans le jeu ! mais selon les experts de Twitter il mérite sa place dans les 30 nominés du Ballon d’Or… », « Y a Neymar mais pas Verratti pour le ballon d'or ? Toujours la même farce chaque année. Faut que j'arrête d'y prêter attention. », les interrogations sont très nombreuses concernant cette nomination de l’ancien Barcelonais.

Reste tout de même que malgré cette nomination, et les propos de Lionel Messi qu'il a dit qu'il pourrait voter pour Neymar s'il était membre du jury, la victoire de Neymar dans la course au Ballon d'Or serait probablement la surprise du siècle. Pas sûr que les journalistes qui désigneront le lauréat 2021 pousseront le bouchon jusqu'à attribuer le trophée à Neymar, alors que rien qu'au PSG, Kylian Mbappé, Lionel Messi ou même Gianluigi Donnarumma peuvent y prétendre de manière nettement plus sérieuse.