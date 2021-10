Ballon d’Or : La liste des nominés, les polémiques débutent

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Ce vendredi après-midi, France Football a fait monter la sauce en dévoilant la liste des 30 nominés pour le Ballon d’Or.

Les meilleurs joueurs de la planète s’y retrouvent, mais cela n’empêche pas les débats sur les présents et les absents. En tout cas, parmi les 7-8 favoris pour remporter le Trophée, tout le monde est au rendez-vous, avec Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Jorginho, N’Golo Kanté, Robert Lewandowski, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, même si les deux joueurs du PSG risquent de se retrouver placés et pas forcément gagnants. En tout cas, le PSG place tout de même quatre joueurs dans ce Top30 avec Donnarumma, et la France a aussi trois prétendants. Manchester City aligne tout de même quasiment la moitié d’une équipe avec Sterling, Mahrez, Foden, Dias et De Bruyne.

Mdrrrrrrr mais c’est pas possible ou est Marquinhos ????? Ce joueur est vraiment pas jugé à sa juste valeur pic.twitter.com/KNEEBcv11b — Clément 🗼 (@Clement_BT) October 8, 2021

Du côté des absences, celle de Marquinhos a étonné beaucoup de monde, le capitaine du PSG étant un taulier de l’une des meilleures équipes d’Europe mais aussi du Brésil. Celle de Fédérico Chiesa, intenable lors de l’Euro et poumon de la Juventus, a aussi surpris. Dans l’autre sens, les présences de Simon Kjaer, Mason Mount ou Gerard Moreno ont provoqué quelques moqueries, mais c’est forcément le cas à chaque liste. Et encore, le classement n’est pas encore tombé. Les jurys sont désormais invités à voter pour savoir qui succèdera à Lionel Messi, dernier lauréat en 2019 puisque celui de 2020 n’a pas été remis.

Les nommés pour le Ballon d'Or 2021 :

César Azpilicueta (Chelsea)

Nicolo Barella (Inter Milan)

Karim Benzema (Real Madrid)

Leonardo Bonucci (Juventus Turin)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Giorgio Chiellini (Juventus Turin)

Cristiano Ronaldo (Juventus Turin/Manchester United)

Gianluigi Donnarumma (Milan AC/PSG)

Ruben Dias (Manchester City)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Phil Foden (Manchester City)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Jorginho (Chelsea)

Harry Kane (Tottenham)

N'Golo Kanté (Chelsea)

Simon Kjaer (AC Milan)

Robert Lewandowski (Bayern Munich)

Romelu Lukaku (Inter/Chelsea)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Lautaro Martinez (Inter Milan)

Kylian Mbappé (PSG)

Lionel Messi (FC Barcelone/PSG)

Luka Modric (Real Madrid)

Gerard Moreno (Villarreal)

Mason Mount (Chelsea)

Neymar (PSG)

Pedri (FC Barcelone)

Mohamed Salah (Liverpool)

Raheem Sterling (Manchester City)

Luis Suarez (Atlético Madrid)