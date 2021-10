Neymar à la ramasse, le PSG jubile

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Entre blessure et méforme, Neymar n'a toujours pas montré son meilleur visage à Paris. Le PSG n'est pas du tout inquiet, bien au contraire, et affiche une énorme confiance envers le Brésilien.

Pour une fois, Neymar a échappé à la critique dans son début de saison tronqué avec le Paris SG. Il faut dire qu’à la surprise générale le Brésilien a été annoncé forfait pour le match capital face à Leipzig en raison d’un souci aux adducteurs. Dommage pour le meneur de jeu, qui venait de sortir un gros match avec le Brésil, et avait déjà du zapper le match contre Angers en raison de son retour tardif, même s’il n’a pas trainé pour rentrer. Passé sous le feu des critiques après sa triste prestation à Rennes avant la trêve, Neymar est donc attendu au tournant. Surtout que les supporters et suiveurs du PSG veulent désormais le voir enchainer les matchs, pour qu’il retrouve le rythme et son pouvoir d’accélération qui a clairement disparu ces dernières semaines.

Le PSG inquiet puis rassuré sur Neymar

Cela sans compter ses déclarations qui ont tout de même jeté une grosse ombre sur la fin de sa carrière. En faisant savoir qu’il ne comptait pas dépasser la Coupe du monde 2022 sur le plan international, Neymar a tout de même semé le doute sur les quatre années qu’il lui reste de contrat avec le PSG. Mais Leonardo a directement été rassuré par le joueur, et au sein du leader de la Ligue 1, on affiche une confiance totale en son implication sur la réussite du Paris SG sur le long terme. Et concernant le court terme, c’est aussi l’optimisme qui triomphe malgré le souci de Neymar avec ses adducteurs. En effet, L’Equipe révèle que le numéro 10 parisien devrait être dans le groupe face à l’OM, même s’il n’est pas certain qu’il débute. La volonté était de ne prendre aucun risque, et c’est pourquoi il a été dispensé du match face à Leipzig, qu’il aurait pu disputer s’il s’était agi d’une rencontre décisive.

Pochettino et son staff convaincus par Neymar

Et pour une fois, Neymar a écouté le staff médical, désireux de se préserver pour la suite de la saison afin de retrouver aussi une certaine efficacité qu’il n’a plus. Mais celle-ci va revenir, et le staff technique du PSG n’a aucun doute à ce sujet. L’Equipe confirme ainsi que Mauricio Pochettino et ses adjoints sont persuadés que Neymar va revenir très vite à son meilleur niveau et qu’il est sur la bonne voie pour cela. Le vrai « Ney » ne s’est pas encore montré et il a même parfois fait peine à voir avec des dribbles qu’il n’était plus capable de réaliser. Mais les supporters parisiens vont de nouveau goûter à la magie brésilienne de l’ancien barcelonais, le PSG est certain que la déprime passagère du Brésilien est totalement terminée, et qu’il va bientôt y avoir de larges sourires sur les visages grâce aux performances de Neymar.