Neymar à Chelsea, Cristiano Ronaldo fait pleurer le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Neymar poussé dehors, Cristiano Ronaldo qui demande à partir, Chelsea est au centre des rumeurs de cet fol été à venir. Un espoir réel pour le PSG ?

Le monde du football pensait avoir vu un été 2021 hors norme avec les changements de clubs de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo à quelques semaines d’écart. Mais il va probablement falloir s’habituer à des stars mondiales qui ont la bougeotte, puisque CR7 est de nouveau partant de Manchester United, et Neymar est poussé dehors par le Paris SG. La déception de l’absence de Ligue des Champions d’un côté, et la révolution mettant fin au bling-bling de l’autre, provoquent des palpitations de taille sur le mercato.

Et concernant ces deux rumeurs, Chelsea se retrouve au centre des intérêts. Ce n’est bien évidemment pas un hasard puisque le club londonien est un candidat sérieux aux plus prestigieux trophées chaque saison, que ce soit en Premier League ou en Ligue des Champions, remportée en 2021. En plus de cela, les Blues ont changé de propriétaire, Roman Abramovitch étant forcé de céder le club à l’Américain Todd Boehly, qui débarque avec de gros moyens et la volonté d’imposer sa touche au sein du club londonien. L’une des deux stars peut-être marquer une nouvelle ère à Chelsea, Frank Leboeuf est bien placé pour le savoir.

Pour marquer des buts, il faut CR7

L’ancien défenseur des Blues est désormais consultant pour ESPN, et il a donné son avis sur la possibilité de faire signer Neymar ou Cristiano Ronaldo. « Entre les deux deux, honnêtement, je choisis Cristiano Ronaldo. Ils ont besoin de quelqu’un pour finir les actions et il est chirurgical à ce niveau. Neymar, cela ne va pas se faire je pense, je ne crois pas que Tuchel le veuille. Il a eu tant de problèmes au PSG avec lui », a livré Frank Leboeuf qui fait bien évidemment référence aux propos de Thomas Tuchel à son départ du PSG. L’entraineur allemand avait estimé que Neymar n’était pas toujours fiable et devenait donc difficile à gérer, malgré son talent et son grand coeur.

Alors, Cristiano Ronaldo ou Neymar, le nouveau boss de Chelsea a le choix. Ses possibilités vont même au-delà de ça, puisque les noms de Raphinha et Sterling sont également cités du côté de Stamford Bridge. Sans oublier Ousmane Dembélé, qui négocie péniblement avec le FC Barcelone, mais se retrouve actuellement libre de signer où bon lui semble. Le PSG, parfois cité, s’est retiré de la course, laissant Chelsea comme l’un des rares prétendants hors Barça à l’ailier français. La course est donc lancée à tous les niveaux, même si Nasser Al-Khelaïfi n’attend pas forcément de miracle en provenance de Premier League pour la vente de son numéro 10. En effet, Neymar n’est pas vraiment attiré par la Premier League, un championnat qui ne lui convient pas à ses yeux, et il faudrait une proposition incroyable pour qu’il accepte de tout remettre en cause en signant en Angleterre à quatre mois d’une Coupe du monde où il joue énormément.