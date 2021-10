Nasser Al-Khelaïfi, le PSG a un incroyable président

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis la prise de contrôle du PSG par le Qatar, le club parisien n’a connu qu’un seul président, à savoir Nasser Al-Khelaïfi.

Parfois critiqué pour ses choix, d’autres fois sur la sellette en raison de certaines affaires judiciaires, Nasser Al-Khelaïfi tient toujours la barre au Paris Saint-Germain. Et si le président parisien ne fait pas l’unanimité chez les observateurs, il est en revanche très apprécié par les joueurs et les anciens joueurs du PSG. Yohan Cabaye en est une nouvelle preuve puisque dans une interview accordée à France Bleu, celui qui est désormais coordinateur sportif du centre de formation et de préformation a dressé les louanges de Nasser Al-Khelaïfi, un président qu’il considère avant tout comme un « visionnaire ». Des compliments qui iront droit au cœur de l’homme d’affaires qatari.

Nasser Al-Khelaïfi couvert de compliments

« Dans la vie, il n’y a pas de hasard. J’ai toujours cet état d’esprit. Et c’est vrai que j’ai toujours gardé des liens forts avec le président Nasser al-Khelaïfi. C’est une personne que j’estime énormément et pour qui j’ai beaucoup de respect. Pour l’homme, mais surtout pour le président qu’il est. Il est visionnaire. Avoir toutes les responsabilités qu’il a et pouvoir toutes les tenir de front, c’est vraiment quelque chose d’énorme. Donc malgré le fait que sur le terrain, ça ne s’est pas passé comme je l’espérais, je pense que mon caractère, ma façon d’être et ma façon aussi, peut-être, de voir le foot, ont laissé un bon souvenir. En tout cas, je prends ça comme une belle marque de confiance » a complimenté Yohan Cabaye, très élogieux envers Nasser Al-Khelaïfi. Car malgré les critiques dont il est parfois la cible, le président du Paris SG gère très bien son club selon l’ancien milieu de terrain de Lille et de Newcastle, épaté par celui qui a plusieurs casquettes en raison de son incroyable nombre de responsabilités au PSG et en dehors (UEFA, BeInSports).