N'Golo Kanté au PSG, la surprise signée Doha !

Encore une fois énorme cette semaine contre Lille, N'Golo Kanté sera en fin de contrat dans un an avec Chelsea. Et cette situation n'a pas échappé à plusieurs clubs, dont le PSG.

Il est petit, il est en gentil et l’âge ne semble pas avoir prise sur ses performances. A un mois de son 31e anniversaire, le milieu de terrain français de Chelsea contribue largement aux bons résultats du club anglais, et les entraîneurs successifs des Blues sont unanimes à louer les qualités de l’ancien Caennais. Les joueurs de Lille l’ont constaté cette semaine en Ligue des champions, lorsque le champion du monde tricolore est à ce niveau, c’est un véritable challenge que d’essayer de contenir les Blues. Arrivé en 2016 à Chelsea, N’Golo Kanté a prolongé son contrat en 2018, mais il est désormais arrivé dans les 18 derniers mois de son contrat. Autrement dit, soit il prolonge rapidement, soit il sera en mesure de partir libre au mercato 2023, une hypothèse de moins en moins négligeable. Cependant, ce samedi, The Telegraph affirme que du côté de Thomas Tuchel et des dirigeants de Chelsea on s’attend à des offres pour Kanté dès le prochain marché des transferts. Et parmi les clubs très chauds, il y aurait le Paris Saint-Germain, affirme Matt Law, journaliste anglais spécialiste de Chelsea.

Le reporte l’affirme du côté du Parc des Princes, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi scrutent attentivement le dossier N’Golo Kanté, et ce n’est pas nouveau. « Les clubs, en particulier le Paris St-Germain, comptabilisent les années de contrat de Kanté depuis un certain temps et il ne serait pas surprenant que Chelsea reçoive une offre le concernant cet été », explique Matt Law. Cependant, ce dernier précise que le milieu de terrain français du club londonien pourrait décider d’aller jusqu’au bout de son contrat afin d’avoir toutes les options possibles en 2023, et signer ce qui devrait être son dernier gros contrat. Une option que Chelsea pourrait d’autant plus facilement accepter que Roman Abramovitch n’a payé « que » 35,8 millions d’euros pour le faire venir de Leicester en 2016. Un prix largement amorti par les Blues, puisque depuis que Kanté s’est engagé, le club a empilé les trophées, et notamment la Ligue des champions et le Mondial des clubs ces derniers mois. Autrement dit, voir partir libre son stratège ne serait pas vécu comme un drame par Thomas Tuchel.

Ce n'est évidemment pas la première fois que l'on parle d'une signature de N'Golo Kanté au Paris Saint-Germain, Natif de la capitale, le champion du monde a régulièrement été évoqué comme ce fameux métronome souvent réclamé...notamment par Thomas Tuchel lorsqu'il était entraîneur du PSG. Cependant, N'Golo Kanté le sait, Paris est un club à part et même si forcément la tentation est grande pour le milieu de terrain de porter le maillot du club de sa ville, il faut désormais savoir si Nasser Al-Khelaifi vont dégaîner le chéquier dès l'été 2022 ou si du côté de Doha on attendra 2023 en prenant le risque que le joueur prolonge à Chelsea.