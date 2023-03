MU n'en a pas voulu, le PSG fonce dessus

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Après la nouvelle désillusion en Ligue des Champions, le PSG veut se relancer et enfin passer un cap sur la scène européenne. Pour y parvenir, le club de la capitale compte réaliser un énorme mercato l'été prochain. Un défenseur central a été pisté par la direction parisienne.

Paris a pris un coup sur la tête après son élimination de la Ligue des Champions par le Bayern Munich. Fébrile défensivement et pas assez tranchant offensivement, le PSG a été logiquement éliminé de la C1 par une équipe mieux armée et avec une meilleure profondeur de banc. Comme après chaque bévue, la direction parisienne cherche les axes d'amélioration pour l'équipe. L'effectif du PSG a montré ses limites contre le Bayern Munich et Luis Campos étudie déjà plusieurs possibilités de transferts. Notamment concernant la défense avec l'arrivée imminente de Milan Skriniar. Selon les informations du Mirror, le PSG suit un autre défenseur central très convoité en Europe.

Le PSG remercie Erik Ten Hag et fonce sur Pau Torres

Le média anglais affirme que Paris est intéressé par Pau Torres. Le défenseur de Villarreal est considéré comme l'un des meilleurs à son poste. L'Espagnol a failli rejoindre Manchester United la saison passée mais Erik Ten Hag avait finalement préféré recruter Lisandro Martinez qu'il connaissait bien de l'Ajax Amsterdam. Le joueur de 26 ans est donc libre et pourrait avoir envie de quitter le sous-marin jaune et rejoindre une équipe plus compétitive. Le PSG a besoin de renfort en défense, surtout avec les blessures de certains cadres et les méformes successives de Sergio Ramos, Marquinhos ou Presnel Kimpembe. L'international espagnol (23 sélections) est évalué à 50 millions d'euros par le site Transfermarkt. Un prix qui va probablement gonfler puisque Pau Torres est très courtisé en Europe, par plusieurs cadors. Paris va devoir sortir le chéquier pour convaincre Villarreal et se défaire de la concurrence.