Mourinho à Paris, il provoque une réunion d'urgence

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

José Mourinho est le nom qui revient le plus souvent pour succéder à Christophe Galtier au PSG, mais jusque-là le Special One ne bougeait pas. Mais cette fois ses agents sont entrés dans la danse lors d'une réunion.

Tandis que le Paris Saint-Germain a fait un pas de géant vers un onzième titre de champion de France en balayant Ajaccio (5-0) samedi soir au Parc des Princes, les décideurs parisiens sont toujours en phase de réflexion concernant le futur entraîneur du club de la capitale. Décidé à tourner la page Galtier, Luis Campos est donc missionné pour dénicher celui qui pourra relancer une formation qui va sortir lessivée de cette saison. Ce n'est plus vraiment un secret, le conseiller sportif portugais de Nasser Al-Khelaifi apprécie José Mourinho et des contacts sont initiés entre le Special One et le PSG. Pour l'instant, l'entraîneur de 60 ans a encore un an de contrat avec l'AS Rome, mais ce week-end, les choses ont bougé comme le révèle la Gazzetta dello Sport.

Mourinho a réuni ses représentants à Rome

Le quotidien sportif italien annonce en effet que vendredi, José Mourinho avait rendez-vous avec Hugo Valdir et Luis Correia, deux de ses agents, sachant que le Special One est dans l'écurie Jorge Mendes. Il s'agissait pour l'entraîneur de la Roma de mettre au point la stratégie concernant son avenir, au moment où en plus du Paris Saint-Germain on évoque un possible retour de Mourinho au Real Madrid si Carlo Ancelotti devait partir au Brésil. Dans la foulée, les deux conseillers du coach portugais devaient rencontre les Friedkins, propriétaires américains du club italien, mais ces derniers ont reporté ce rendez-vous, explique le quotidien sportif transalpin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jose Mourinho (@josemourinho)

Interrogé sur l'avenir de José Mourinho, Andrea Losapio, rédacteur en chef de TuttoMercatoWeb, pense que le Special One est évidemment tenté par le Paris Saint-Germain, mais les dirigeants romains sont, eux aussi, décidés à garder José Mourinho jusqu'à la fin de son contrat dans un an. « Le PSG a la volonté de tout gagner, mais n’a pas la patience qu’il faut. Mourinho pourrait être tenté de faire mieux qu’Ancelotti à Paris, et devenir le Roi des Coupes. Il va réfléchir, mais la réalité c’est que les Friedkins n’ont pas l’intention d’abandonner le projet, et qu’il y pourrait y avoir une troisième année pour lui à Roma. Cependant, le manque d’investissements des dirigeants, et si Dybala part au mercato, la situation ne sera pas la meilleure pour la Roma », reconnaît le journaliste italien, lequel confirme qu'Antonio Conte serait un remplaçant idéal pour le Mou sur le banc de l'AS Rome.