Motivé par les haters, Ekitike se défonce au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Plus gros transfert de l’été au PSG, Hugo Ekitike peine pour le moment à confirmer les grands espoirs placés en lui.

Il y a tout juste six mois, lors du mercato estival, le Paris Saint-Germain a dépensé la coquette somme de 35 millions d’euros pour recruter Hugo Ekitike en provenance du Stade de Reims. Une grosse dépense pour le club parisien, qui voyait à l’époque en Ekitike l’un des attaquants les plus prometteurs d’Europe. Six mois plus tard, la déception est énorme au PSG au vu du faible rendement du natif de Reims, auteur de trois petits buts en Ligue 1 sous les couleurs parisiennes. Dans le viseur des observateurs et des supporters, il illustre malgré lui le mercato totalement raté de Luis Campos. Mais l’attaquant de 20 ans a du caractère et ne veut pas se laisser abattre. C’est ainsi que selon le compte PSG-Community, Hugo Ekitike se défonce pour se mettre au niveau du Paris Saint-Germain et ainsi faire taire les haters.

Ekitike donne tout pour se mettre au niveau du PSG

🫡 Selon nos informations Hugo Ekitike aurait écourté ses 2 jours de repos et était présent ce matin au Camp des Loges pour s'entraîner seul ! 💪



(🗞/📸 @psgcommunity_) pic.twitter.com/C5o7qntOnD — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) February 21, 2023

Le compte insider révèle qu’Hugo Ekitike a écourté ses deux jours de repos afin de s’entraîner en solo au Camp des Loges ce mardi. Il était présent afin de participer à une séance spécifique en compagnie de certains membres du staff de Christophe Galtier et était le seul joueur présent pour l’occasion. Une attitude qu’Hugo Ekitike avait déjà eu il y a quelques semaines, sans que cela porte ses fruits puisque les performances de l’ancien buteur du Stade de Reims ne se sont pas améliorées depuis. Face à Lille une nouvelle fois, Ekitike est entré en cours de jeu mais n’a eu aucun impact sur l’attaque parisienne. Il va en falloir beaucoup plus pour convaincre Christophe Galtier de lui faire une place dans le onze de départ parisien. Avec la blessure à la cheville de Neymar, qui manquera au minimum le choc face à l’OM voire plus, Ekitike pourrait avoir sa chance. A moins que l’entraîneur du PSG ne décide de profiter de l’absence du Brésilien pour renforcer son milieu de terrain et laisser le duo Mbappé-Messi en attaque.