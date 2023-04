Miracle du mercato, Mbappé et Messi réconciliés

Dans : PSG.

Le PSG pense fortement à Harry Kane pour renforcer son attaque, une recrue qui pourrait s’avérer décisive pour garder Kylian Mbappé… et Lionel Messi.

Déterminé à l’idée de renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato, le Paris Saint-Germain a plusieurs noms en tête. Luis Campos cible Randal Kolo-Muani, Victor Osimhen ainsi qu’Harry Kane. L’idée est de recruter un avant-centre dans la force de l’âge et possédant déjà une expérience du très haut niveau pour accompagner Kylian Mbappé sur le front de l’attaque.

Kane attiré au PSG pour convaincre Messi de rester ?

Mais selon les informations de 90 Min, la volonté du PSG est aussi de conserver Lionel Messi et que la future recrue forme donc un trio avec Mbappé et le champion du monde argentin. Pour l’heure, l’ex-capitaine du FC Barcelone n’est pas vraiment dans l’optique de rester. Mais selon les informations du média, une recrue pourrait le faire changer d’avis. Il s’agit d’Harry Kane, un avant-centre très réputé pour bien faire jouer ses coéquipiers et qui pourrait s’avérer très complémentaire avec Lionel Messi ainsi qu’avec Kylian Mbappé.

90 Min indique d’ailleurs que l’international tricolore est lui aussi très favorable à l’idée d’évoluer la saison prochaine au côté du capitaine de la sélection anglaise. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain en fera sa piste n°1 alors que ces derniers jours, c’est plutôt le nom de Victor Osimhen qui revenait en boucle. Que ce soit pour le Nigérian ou pour l’Anglais, le transfert coûtera plus de 100 millions d’euros.

Mbappé lui aussi favorable à la venue de Kane

Mais dans le cas d’Harry Kane, le Paris Saint-Germain pourrait bénéficier d’un tarif avantageux au contraire de Manchester United, l’autre courtisan n°1 de l’avant-centre des Spurs. Et pour cause, Daniel Levy n’a aucunement l’intention de renforcer un autre club de Premier League en lui vendant Harry Kane et par conséquent, il pourrait vendre sa star moins chère au PSG qu’aux clubs anglais. Le transfert n’en restera pas moins conséquent mais le club de la capitale française sait au moins à quoi s’en tenir.