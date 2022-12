Milan Skriniar, le PSG revient à la charge !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Toujours dans l’optique de se renforcer en défense centrale lors du mercato hivernal, le PSG n’a pas lâché l’affaire dans le dossier Milan Skriniar.

Priorité de Luis Campos au poste de défenseur central l’été dernier, Milan Skriniar est finalement resté à l’Inter Milan. Il y a six mois, les négociations ont trainé en longueur entre le club italien et le Paris Saint-Germain… pour ne finalement jamais aboutir. En effet, Luis Campos a refusé de surpayer Milan Skriniar, pour qui l’Inter Milan réclamait près de 80 millions d’euros en dépit sa situation contractuelle (libre en juin 2023). Cet hiver, les négociations pourraient être relancées pour la venue de Milan Skriniar au PSG selon la Repubblica. Dans son édition du jour, le média transalpin dévoile en effet que le Paris Saint-Germain compte revenir à la charge cet hiver afin de négocier à moindre coût la venue du Slovaque, à qui il reste six mois de contrat à Milan.

Le PSG veut Skriniar au mercato d'hiver

Le PSG pourrait attendre l’été prochain afin de recruter Milan Skriniar gratuitement, mais les dirigeants du club parisien redoutent que le défenseur de 27 ans s’engage dans un autre club d’ici là, ou prolonge avec l’Inter Milan. C’est ainsi que Luis Campos a l’intention de relancer les négociations avec le club nerazzurri dès ce mois de janvier dans le but de recruter le joueur et ainsi renforcer un secteur défensif trop limité en quantité au PSG. Lors de la première partie de saison, Christophe Galtier s’est vite retrouvé à court de solution lorsque Kimpembe et Danilo Pereira étaient blessés tandis que Sergio Ramos était suspendu. La venue d’un taulier en défense ne serait pas de trop pour le Paris Saint-Germain, d’autant plus avec l’échéance énorme qui attend le club de la capitale française en Ligue des Champions avec un huitième de finale explosif contre le Bayern Munich. Reste maintenant à savoir quelle somme l’Inter, très exigeant l’été dernier, demandera au PSG pour les six derniers mois de contrat de Milan Skriniar.