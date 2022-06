Milan Skriniar au PSG, Paris refuse de céder à l'Inter

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le nouveau conseiller sportif du PSG souhaite recruter Milan Skriniar, le défenseur slovaque de l'Inter Milan. Les deux clubs négocient rapidement afin de ne pas perdre de temps, mais le prix bloque encore.

Avant même qu’il ne soit officiellement intronisé au Paris Saint-Germain, Luis Campos travaillait déjà sur le mercato du club de la capitale. Leonardo ayant quitté ses fonctions par la petite porte, il n’y avait pas de temps à perdre afin de ne pas prendre du retard dans un mercato qui a officiellement débuté le 10 juin. Sur le bureau du conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi, il y a un dossier en haut de la pile, c’est celui de Milan Skriniar, le défenseur de l’Inter Milan. Campos veut renforcer ce secteur de jeu qui a souvent plombé le PSG en Ligue des champions, et pour cela il a identifié Milan Skriniar comme un vrai joueur capable d’apporter un supplément d’âme et de technique à l’équipe parisienne. Bien évidemment, l’Inter sait que les dirigeants du Paris Saint-Germain ont des moyens financiers colossaux, et lorsque le nom de l’international slovaque a circulé du côté du PSG, le prix a tout de suite grimpé et c’est ce qui fait que les négociations avancent doucement, mais sûrement selon les spécialistes italiens du mercato.

Le PSG sait que l'Inter a besoin d'argent, bientôt un accord ?

Fabrizio Romano confirme cependant que Paris a officiellement entamé les discussions avec le vice-champion d’Italie au sujet de Milan Skriniar. « Le Paris Saint-Germain a de nouveau contacté l'Inter pour Milan Skriniar, qui est en tête de liste au PSG, mais il n'y a pas d'accord sur le montant du transfert pour l'instant », a indiqué le journaliste transalpin. Son confrère Gianluca Di Marzio précise que l’écart entre l’offre parisienne, autour de 50 millions d’euros et ce que l’Inter attend pour son défenseur, est encore « conséquent », mais que les relations ne sont pas rompues entre les deux clubs et que le transfert pourrait vite se finaliser. Di Marzio rappelle que si l’Inter compte sur la puissance financière du Paris Saint-Germain pour faire grimper le prix de Skriniar, du côté de Nasser Al-Khelaifi on sait que l’Inter a besoin d’argent pour finaliser plusieurs dossiers, dont évidemment celui de Paulo Dybala.