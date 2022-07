Skriniar au PSG d'ici 48h, 65 millions et c'est OK

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain se bat pour ne pas avoir à payer au prix fort Milan Skriniar, et si l'Inter se montrait intransigeant, les choses évoluent depuis 24 heures.

Le PSG a fait de la signature de Milan Skriniar sa priorité lors de ce mercato, et si Leonardo n’est plus là, Luis Campos semble lui aussi vouloir faire ses emplettes en Italie cet été. Mais les jours passent, et l’accord semble compliqué à atteindre avec l’Inter, le club milanais se battant sur chaque euro puisque la vente du joueur slovaque doit permettre de financer des acquisitions lors de ce marché des transferts. Le dossier n’est cependant pas à l’arrêt puisque la presse transalpine confirme que les contacts sont quotidiens entre les deux clubs, chacun ayant intérêt à ce que l’opération se fasse le plus rapidement possible. Dans un premier temps, l’Inter réclamait 70 millions d’euros plus des bonus pour le défenseur central, tandis que Nasser Al-Khelaifi offrait 60 millions d’euros sans bonus. Les deux positions étaient donc relativement éloignées, mais entre gens raisonnables les choses ont visiblement évolué ces dernières heures.

Le PSG s'offre un défenseur de plus

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇸🇰Milan Škriniar (@milanskriniar)

La Gazzetta dello Sport affirme que lors de la dernière discussion entre le Paris Saint-Germain et le vice-champion d’Italie, un ébauche d’accord a été trouvée. Le quotidien sportif précise que le transfert de Milan Skriniar au PSG pourrait se faire dans les prochaines 48 heures moyennant 65 millions d’euros, tout compris. Chacun a donc accepté de faire un pas vers l’autre afin de permettre d’aboutir à une solution. Si tout se confirme, cela va aller très vite, puisque Milan Skriniar a d’ores et déjà négocié les termes de son contrat avec les champions de France, le défenseur slovaque ayant donné son accord pour aller au bout de cette opération, alors qu'au tout début il n'était pas très chaud pour quitter l'Inter. Mais le challenge sportif parisien, et probablement un beau salaire, ont fini de le persuader de dire oui.