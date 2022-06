PSG : Messi victime de la poisse, Herrera calme les haters

Dans : PSG.

Leo Messi n'a pas forcément connu une première saison facile sous les couleurs du PSG. Le septuple Ballon d'Or arrivera revanchard dans les prochaines semaines.

L'été dernier, le PSG frappait un immense coup sur le marché des transferts. En effet, le club de la capitale a trouvé le moyen de déloger Leo Messi du FC Barcelone. Une arrivée qui promettait beaucoup au PSG, qui faisait encore une fois figure de grand favori pour le titre final en Ligue des champions. Oui mais voilà, le football n'est pas une science exacte et la première saison de Messi à Paris a été plus que décevante. En 34 matchs disputés toutes compétitions confondues, la Pulga a inscrit 11 buts pour 15 passes décisives. Au-delà de ses statistiques, c'est sa capacité à se fondre dans le collectif du PSG qui inquiète les fans et les observateurs. Mais du côté des joueurs franciliens, aucune panique à avoir. Ce n'est pas Ander Herrera qui dira le contraire.

Messi est bien le meilleur, Herrera vole à son secours

Véritable ambassadeur du PSG lorsqu'il s'exprime dans les médias, le milieu de terrain espagnol a en effet pris la défense de Leo Messi lors d'une interview accordée à AS. Pour lui, les critiques ont été beaucoup trop dures envers l'Argentin. « On lui demande 50 buts par saison. À partir de là, s’il ne les fait pas, les gens parlent. N’oublions pas non plus que Leo détient le record de tous les temps en Ligue 1 : il a touché dix poteaux ! S’il avait marqué dix buts de plus, on parlerait d’une très bonne saison pour Leo. Mais pour moi c’est le meilleur de tous les temps, sans aucune discussion. Maintenant, je l’admire encore plus pour la façon dont il gère son quotidien avec une humilité totale, toujours avec le sourire pour les gens. Et Kylian peut tirer beaucoup de Leo. Il mettra le ballon au bon endroit et avec sa vitesse il sera face au gardien de but, où il est mortel », a notamment indiqué Ander Herrera, impatient de débuter la nouvelle saison sous les couleurs du PSG. Sur sa lancée, l'ancien de Bilbao a répondu à une question concernant le fait que Leo Messi n'était peut-être plus forcément capable de planter 50 buts par saison : « Avec Léo on ne peut pas dire ça. C’est comme Cristiano, ils ne se relâchent jamais. Leo va avec l’Argentine et marque cinq buts. Cristiano revient à Manchester et réalise une excellente saison ? ». Voilà qui est clair.

Herrera dans le futur loft du PSG ?

Si Herrera veut continuer l'aventure au PSG, pas certain que la réciprocité existe concernant le club de la capitale. Selon les informations d'Abdellah Boulma, Luis Campos réfléchit à la possibilité de créer un loft dans lequel seraient placés les joueurs invités à partir et donc indésirables. Ander Herrera pourrait en faire partie, tout comme Julian Draxler, Layvin Kurzawa ou encore Mauro Icardi. Comme l'a récemment rappelé Nasser Al-Khelaïfi dans Le Parisien, le PSG compte bien entamer sa révolution cet été et mettre fin au bling-bling. Cela passera par le fait de ne plus faire de cadeaux à certains de ses « boulets ». Reste à savoir comment le PSG gérera son histoire, car l'UNFP veille au grain pour protéger les situations des joueurs professionnels.