Messi rachète un club et y signe immédiatement !

Par Guillaume Conte

Toujours sous contrat avec le PSG, Lionel Messi a pris une grande décision pour la suite de sa carrière. Direction les Etats-Unis !

Malgré une première saison très décevante au Paris SG, Lionel Messi continuera l’aventure dans la capitale française. Un départ n’est pas à l’ordre du jour alors qu’il lui reste encore une année de contrat. Au minimum. Car à son arrivée de Barcelone au mois d’août 2021, l’Argentin avait aussi une option pour s’engager jusqu’en 2024 avec le PSG. Ce ne sera pas le cas, et la saison prochaine sera sa dernière à Paris. C’est ce qu’annonce Alex Candal, journaliste pour le média sud-américain DirectTV Sports.

Le contrat est déjà imprimé !

BOMBA DE @Alex_candal



"Messi va a adquirir el 35% de las acciones de Inter de Miami y en el verano de 2023 se incorporará al equipo"

« J’ai une information importante au sujet de Monsieur Lionel Messi. Il va acquérir 35 % des parts de l’Inter Miami, et il y signera à l’été 2023 pour être incorporé dans l’équipe. Le contrat est déjà fait, déjà imprimé, et j’ai pu le voir et le lire. L’accord est trouvé », a livré Alex Candal, pour qui l’avenir de Lionel Messi est déjà tracé, et se retrouve très loin du PSG. Le premier enseignement est donc que Lionel Messi n’a clairement pas envie de passer plus de temps de prévu au PSG, et prépare déjà son départ à la fin de la saison prochaine, l’idée d’activer l’option pour jouer une saison supplémentaire n’étant pas à l’ordre du jour. Ensuite, un retour au FC Barcelone, parfois murmuré, n’est pas non plus envisagé, même si cela ne surprendra personne, tant Lionel Messi n’a pas apprécié la façon dont les choses se sont faites à son départ.

Messi adore Miami

Enfin, rejoindre Miami ne sera pas non plus une surprise pour ceux qui suivent la carrière du septuple Ballon d’Or. Ce dernier a toujours laissé entendre qu’il se verrait bien terminer sa carrière plus proche de l’Argentine, tout en trouvant un club capable de lui proposer un beau contrat. Même si Messi a gagné de quoi mettre à l’abri sa famille sur plusieurs générations, il l’a prouvé en venant au PSG, il compte bien monnayer son talent au mieux jusqu’au bout de sa carrière, puisqu’un retour en Argentine, dans le club de son enfance du Newell’s Old Boys, n’a jamais vraiment été à l’ordre du jour. Et c’est fréquemment qu’il passe ainsi une partie de ses vacances en Floride, alors qu’il a déjà acheté des appartements parmi les plus luxueux de Miami pour investir.

Son prochain investissement sera donc dans le club de football de David Beckham, avec qui Messi a passé quelques jours au Qatar cette semaine lors du tour organisé par le PSG. Et si cette information devait se confirmer, le numéro 30 du Paris SG aurait donc la double casquette d’actionnaire très important avec 35 % des parts, et de joueur vedette de l’Inter Miami. La franchise nouvellement créée, entrainée par Phil Neville, n’a pour le moment jamais réussi à atteindre les play-offs dans sa courte histoire en Major League Soccer. Malgré quelques investissements copieux sur le plan financier puisque des joueurs comme Kieran Gibbs, DeAndré Yedlin et Gonzalo Higuain sont dans un effectif que Blaise Matuidi a récemment quitté. Si Lionel Messi devait débarquer à Miami, il pourrait bénéficier d'un salaire hors-norme dépassant le fameux salary-cap mis en place dans les sports américains. Ceci grâce à la Beckham Rule, activée en 2007 lors de l'arrivée de l'Anglais à Los Angeles, et qui permet à une franchise de surpayer un joueur en dehors du salary-cap pour attirer de stars évoluant en Europe notamment.