Messi quitte Paris, des millions de footix abandonnent le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Juste avant la défaite contre Clermont samedi soir lors de l’ultime journée de Ligue 1, le PSG a annoncé sur ses réseaux sociaux le départ de Lionel Messi, deux ans après la signature du champion du monde argentin.

Lionel Messi et le Paris Saint-Germain, l'histoire aura duré deux ans et puis c’est tout. Samedi soir, le club de la capitale a officialisé le départ de l’international argentin, en fin de contrat et qui a donc disputé contre Clermont son ultime match sous les couleurs du PSG. Après la Coupe du monde, les discussions étaient avancées pour une prolongation d’une voire deux années du contrat de La Pulga… qui ne s’est finalement pas concrétisée. Et visiblement, les supporters parisiens ne regrettent pas cette décision prise du côté de Doha, Messi ayant été plusieurs fois hué pour sa dernière sortie au Parc des Princes.

Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi souhaitent ouvrir un nouveau chapitre et ont donc fait le choix de ne pas prolonger Lionel Messi, pas plus d’ailleurs que Sergio Ramos. Sportivement, il sera capital de bien combler ces deux départs, mais cela semble possible. Au niveau marketing en revanche, l’impact d’un joueur tel que Lionel Messi sera difficilement remplaçable. Et pour preuve, le PSG a déjà perdu 1,5 million de followers sur Instagram en l’espace de deux jours depuis l’annonce du départ de l’ancien capitaine du FC Barcelone.

Le départ de Messi impacte les réseaux sociaux du PSG

Le PSG est passé de 70,4 millions de followers sur Instagram samedi à 68,7 millions ce lundi midi. Une preuve irréfutable que malgré des performances sportives pas toujours au niveau espéré, Lionel Messi a énormément apporté au club parisien au niveau marketing et donc du merchandising. Un impact qui s’est notamment mesuré dans la vente de maillots en France et partout dans le monde pour le Paris Saint-Germain. La semaine passée, le JDD révélait que lors de sa signature chez les champions de France, le champion du monde argentin avait engendré des ventes de maillots supérieures de 50% de celles de Neymar lorsque ce dernier avait rejoint le PSG. Alors que le Brésilien avait déjà battu un record. Sur les réseaux sociaux, les fans du club de la capitale se réjouissent du départ ce ceux qu'ils considèrent être des Footix et de céder au joueurisme.