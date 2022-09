Messi-Neymar, la Bromance qui porte le PSG

Dans : PSG.

Par Marc Verti

Arrivé au PSG durant l'été 2021, Lionel Messi a vécu une première année compliquée au club de la capitale. Si l'exercice 2022/2023 semble mieux commencer pour la Pulga, Neymar a sa petite idée en tête de ce début de saison tonitruant de l'Argentin.

Certains pensaient qu'il serait à l'instar de Totti, Giggs ou Maldini, l'homme d'un seul club. Mais Leo Messi et le PSG ont brisé le rêve des Barcelonais durant le mercato estival 2021. Le départ de l'Argentin a été vécu comme un véritable cataclysme en Catalogne. L'enfant de la région, meilleur buteur et passeur, joueur le plus capé et avec le plus de trophées, quitte les Blaugranas, au moment où le club a des difficultés financières. C'est évidemment le PSG qui a profité de la situation du Barça pour récupérer le septuple ballon d'or. Mais loin de sa famille et de ses origines, l'Argentin a eu beaucoup de mal à s'acclimater à la Ligue 1. Seulement 6 buts pour Messi en championnat la saison dernière. S'il reste excellent dans la dernière passe avec 14 caviars distribués en 2021/2022, sa première saison parisienne est globalement ratée. La preuve avec son absence dans les nominés pour le ballon d'or. Une première depuis 2005. Mais cette saison, Messi se donne à fond et tout le monde le voit, notamment Neymar.

Neymar annonce le retour du grand Messi

Dans une interview accordée au média DAZN, l'attaquant brésilien, auteur d'un début de saison stratosphérique avec le PSG, s'est confié sur l'adaptation difficile de son ami, jusqu'à son regain de forme depuis le début de la saison. « Je connais Leo depuis longtemps. J'ai pu l'aider davantage sur le terrain à l'entraînement en lui parlant. Il est difficile de faire un changement comme ça parce qu'il était à Barcelone depuis de nombreuses années et maintenant tout a changé pour lui et sa famille. C'est difficile, mais je pense qu'il va mieux maintenant et qu'il se sent plus à la maison. Je veux qu'il en profite et que nous en profitions tous les deux ensemble. Nous savons que nous avons beaucoup de choses devant nous et beaucoup de difficultés, mais je suis sûr que nous pouvons les surmonter » a déclaré le joueur de 30 ans qui semble confiant sur la réussite de la Pulga au PSG depuis qu'il se sent plus à l'aise dans la ville. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Messi n'aura probablement pas plus de temps pour exprimer tout son talent aux yeux du football français.