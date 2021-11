Messi file en Argentine, la réponse du PSG

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Blessé et absent mercredi contre le RB Leipzig, Lionel Messi a quand même été sélectionné avec l’Argentine. Le PSG a donné son accord pour qu’il rejoigne son pays en vue des matchs contre l’Uruguay et le Brésil.

C’était apparemment l’une des conditions lorsque Lionel Messi a signé au Paris Saint-Germain : il donnerait sa priorité à la sélection nationale. Il vient de le prouver en figurant dans la liste de Lionel Scaloni pour les matchs à venir contre l’Uruguay (13 novembre) et le Brésil pour le choc des éliminatoires de la Coupe du monde (le 17 novembre). Alors que l’Argentine a déjà décroché son ticket pour le Qatar, Lionel Messi rejoindra ses compatriotes, en étant toujours blessé. La Pulga a dû déclarer forfait pour le match de Ligue des champions contre le RB Leipzig (2-2) à cause d’une gêne aux ischios-jambiers et une douleur au genou gauche qu’il traîne depuis quelques temps. Lionel Messi serait même assez inquiet au point d’aller consulter un spécialiste qu’il connaît bien en Espagne.

Le staff médical du PSG donne son accord à Messi

La participation de Lionel Messi au match de samedi soir à Bordeaux est également incertaine. Dans ce contexte particulier, la présence de Lionel Messi dans la liste de l’Argentine a pu surprendre. Mais selon les informations de RMC Sport, le PSG a accepté que Messi se rende en Amérique du Sud. Le staff médical du club de la capitale a donné son feu vert. L’ancienne star du FC Barcelone continue de se soigner à travers des séances. Et la situation évoluerait dans le bon sens. A noter également que Leandro Paredes, lui blessé et absent avec le PSG depuis le match contre Bruges le 15 septembre dernier, a également été appelé. Depuis leur sacre estival en Copa America, les Argentins ont clairement tous les yeux rivés vers la Coupe du monde au Qatar. La grande priorité.