Lionel Messi préfère l'Argentine, le PSG enrage

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La presse argentine fanfaronne en voyant Lionel Messi dans la liste pour défier l’Uruguay et le Brésil dans le choc des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Si l’Argentine est quasiment déjà qualifiée pour le rendez-vous au Qatar, ces matchs de prestige font saliver et visiblement c’est le cas pour l’attaquant du PSG. Ce dernier a été sévèrement secoué lors de la dernière trêve internationale, au point de mettre du temps à reprendre le rythme avec Paris. Mais, blessé face à Lille vendredi dernier, l’ancien barcelonais n’a toujours pas repris le chemin des terrains, et sa présence face à Bordeaux ce week-end est encore très incertaine. Et pourtant, il a été convoqué ainsi qu’Angel Di Maria et un autre blessé du PSG, Leandro Paredes, en vue des matchs à venir. Le voir faire plus de 10.000 kilomètres malgré ses pépins physiques pour être aligné dans des chocs sud-américains n’enchante clairement pas le PSG, qui ne peut toutefois rien faire face à cela. Même la presse argentine a été surprise de voir que Lionel Messi, inapte pour un match décisif de Ligue des Champions face à Leipzig, pouvait revenir en forme suffisante pour l’équipe nationale.

Lionel Messi ne sera jamais prêt avec le PSG

#SelecciónMayor Estos son los futbolistas citados 📋 por el entrenador @lioscaloni para la próxima doble fecha de Eliminatorias 🇦🇷 pic.twitter.com/0zpgfAtjMX — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 3, 2021

Le grand quotidien du pays, Clarin, rappelle ainsi que, en signant son contrat, Lionel Messi a fait savoir que la sélection argentine serait toujours mise en priorité dans sa carrière. Une donne acceptée par Nasser Al-Khelaïfi, qui laissera donc très probablement partir son sextuple Ballon d’Or sans broncher, même s’il n’a pas repris le chemin des terrains. Surtout qu’en sélection, Lionel Messi ne connait tout simplement pas le banc de touche, et est systématiquement aligné comme titulaire et pendant 90 minutes. Chez les supporters du PSG, c’est en tout cas un peu difficile à digérer. « Lionel Messi remis pour jouer les matchs de l'Argentine et blessé avec le PSG », « on paye leur salaire pour qu’ils fassent plus de matchs avec leur nation qu’avec le PSG », se désolent ainsi certains fans, pour qui Lionel Messi n’arrivera jamais à retrouver la forme avec ces déplacements, la fatigue et l’impossibilité d’enchainer avec le Paris SG.