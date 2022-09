Messi et le PSG, la photo qui sème la zizanie

Dans : PSG.

Seul buteur du PSG lors de sa victoire ce dimanche soir en Ligue 1 face à l'OL, Leo Messi a rayonné. La Pulga a désormais la tête à la sélection argentine et ne s'en cache pas.

Leo Messi réalise un début de saison tonitruant sous les couleurs du PSG. Le septuple Ballon d'Or est revenu avec de nouvelles intentions après un exercice précédent difficile tant sportivement que psychologiquement. Replacé dans le coeur du jeu depuis l'arrivée de Christophe Galtier, Leo Messi régale, que ce soit à la passe ou à la finition. En seulement 11 matchs disputés toutes compétitions confondues avec le PSG depuis le début de la saison, l'ancien du Barça en est déjà 6 buts et 8 passes décisives. Un bilan très impressionnant et qui, à l'instar de Neymar, peut s'expliquer par quelques facteurs. D'abord, Messi a eu le temps de digérer son départ du Barça. Ensuite, l'Argentin a fait une préparation complète avec Paris. Enfin, son positionnement sur le terrain met en valeur ses points forts.

Messi, le PSG au second plan ?

La bonne forme de Leo Messi ravit donc les fans du PSG, mais peut-être encore plus les Argentins. A partir de novembre prochain, l'Albiceleste tentera de décrocher sa troisième étoile au Qatar. Pour Messi, ce sera sa dernière opportunité de soulever la Coupe du monde. Pour certains observateurs, la belle forme de la Pulga réside surtout dans le fait qu'un Mondial est à jouer. Quelques doutes subsistent pour le reste de la saison. Et ce n'est pas son dernier post Instragram qui prouvera le contraire.

Après la victoire du PSG contre l'OL ce dimanche soir, Messi a accompagné sa photo de la légende : « Victoire importante avant les matchs avec la sélection argentine ». Il n'en fallait pas tant pour déchainer Twitter et les fans de l'Argentin. Pour eux, le PSG passe bien en second et sa tête n'est qu'à la sélection argentine. Il est en effet assez étonnant que, pour célébrer une victoire importante contre Lyon en Ligue 1, le numéro 30 parisien se tourne déjà vers les matchs de son équipe nationale. « Il en a rien à faire de ce club, rien de nouveau mdrr, les Parisiens se mentent à eux-mêmes » ; « Je suis impatient de voir dans quel état seront Messi, Neymar & co quand la coupe du monde sera passée... » ; « Il s'en fout du PSG, il attend juste l'été 2023 pour partir au Barça mdrrr » ou encore « L’histoire d’amour ne s’est pas faite et ne se fera pas. Probablement difficile pour lui d’accepter de se faire huer en février a cause d’un projet qui ne fonctionne pas depuis des années…», pouvait-on voir sur le réseau social à l'oiseau bleu. Actuellement en sélection, Leo Messi et ses coéquipiers affronteront le Honduras et la Jamaïque les 24 et 28 septembre prochains pour le compte... de matchs amicaux.