Messi de retour au Barça, Mbappé est dans le coup !

Alors qu’il commence à sortir la tête de l’eau du côté du Paris Saint-Germain, Lionel Messi pourrait retourner au Barça de manière gratuite et ce dès la saison prochaine…

Lionel Messi va-t-il finir sa carrière européenne au PSG ? La question peut se poser. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le club de la capitale française, l'international argentin aura 35 ans s’il va au bout de son bail. Sauf qu’à l’heure actuelle, rien ne dit que Messi jouera plus d’une saison à Paris. C'est du moins l'avis de la presse catalane, qui évoque un scénario surprenant pour le septuple Ballon d'Or dans les mois à venir.

Même s’il commence enfin à montrer un visage plus dynamique au PSG, avec un doublé de passes décisives face à l’ASSE samedi dernier lors du succès francilien au Parc des Princes (3-1), la Pulga ne se sentirait toujours pas au top dans la capitale française. Il serait même mécontent de sa première partie de saison, et seule un superbe parcours européen pourrait lui redonner le sourire. Car pour le reste, l'adaptation est difficile pour lui et les enfants, avec notamment la barrière de la langue et la nostalgie du pays. Ce qui explique également ses retours de plus en plus récurrents à Barcelone, où il est déjà allé deux fois en quelques semaines.

Messi a envie de jouer pour Xavi

Pas étonnant donc de voir que la presse espagnole le renvoie déjà au Barça. En effet, selon les informations d’El Nacional, le septuple Ballon d’Or pourrait retourner au Camp Nou l’été prochain dans un deal gratuit, le seul moyen que le FCB aurait de le rapatrier. D’après le média catalan, Messi a envie de retourner au Barça pour y finir sa carrière et y retrouver sa vie de ces deux dernières décennies. D’autant plus que son club de coeur a maintenant un projet sportif solide, avec Xavi aux manettes, et que les deux hommes s'entendent très bien et se sont déjà vus à plusieurs reprises ces derniers mois. Afin de jouer sous les ordres de son grand ami espagnol, Messi serait en tout cas prêt à faire des efforts financiers en baissant son salaire.

Messi pour mieux garder Mbappé ?

Quoi qu’il en soit, Joan Laporta va chercher à réaliser l'impensable de ramener Messi au Camp Nou. Et il estime que ce miracle est possible, un an après son départ par la petite porte. Peut-être même avec l’aval du PSG, vu que Nasser Al-Khelaïfi envisagerait de se séparer de Messi, si cela lui permet de faire rester Kylian Mbappé. Annoncé au Real Madrid, l'international français a réclamé le plus gros salaire du l’histoire du foot et une place de numéro un dans la hiérarchie sportive pour envisager de prolonger au PSG. Et le départ de Messi pourrait donc simplifier les choses, surtout que le boss du club de la capitale est déçu de l’apport de l'Argentin depuis son arrivée, et de son faible impact sur les résultats et le spectacle proposé au Parc des Princes. Le président du Paris SG l'a bien compris, pour les années à venir, s'il y a un joueur qui peut porter et maintenir le club francilien au plus haut niveau, c'est bien Kylian Mbappé.