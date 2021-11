Messi Ballon d'Or, le PSG va faire deux cérémonies !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Incertain pour être sur le terrain contre Nice en raison d’une gastro-entérite, Lionel Messi sera tout de même probablement présent au Parc des Princes ce mardi.

Le PSG a fait savoir qu’une première cérémonie de présentation du Ballon d’Or serait effectuée au stade ce mercredi, avec la projection d’une vidéo pour rendre hommage à sa belle année, et un petit spectacle sons et lumières. Le PSG avait hésité à effectuer cette cérémonie dès ce mercredi, faute de temps pour préparer cela comme il faut. Selon le dernier point médical effectué ce mardi soir, l’Argentin devrait tout de même au moins figurer dans le groupe, et être donc suffisamment rétabli pour chausser les crampons. A noter que Gigio Donnarumma sera lui aussi mis en valeur à l’occasion de sa victoire dans le Trophée Yachine du meilleur gardien de l’année.

Les dirigeants du PSG, qui ont envie de marquer les choses en grand, pourraient ensuite tout de même faire une deuxième cérémonie pour présenter le Ballon d’Or de manière plus pompeuse, à l’occasion du prochain match à domicile prévu contre l’AS Monaco.