Mercato : Panique à Madrid, Mbappé est intouchable !

Dans : PSG.

Courtisé par le Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait bien finalement rester au Paris Saint-Germain avec le départ de Thomas Tuchel.

C'est donc au lendemain d'une victoire 4-0 contre Strasbourg que les dirigeants du PSG ont décidé de limoger Thomas Tuchel. Si le départ du désormais ex-coach de Paris n'est pas une surprise, le timing lui, peut paraître étonnant. Sous pression depuis plusieurs semaines, l'Allemand sera remplacé par Mauricio Pochettino. Ce changement d'entraîneur pourrait avoir des conséquences directes sur certains dossiers brûlants du mercato, notamment sur l'avenir de Kylian Mbappé. En effet, d'après AS, le transfert éventuel du Français vers le Real Madrid pourrait être bien plus compliqué que prévu.

Si l'attaquant et Thomas Tuchel ne sont jamais entrés en "clash" de manière officielle, les relations entre les deux hommes n'étaient plus au beau fixe depuis un moment, notamment après le remplacement du joueur lors des matchs contre Montpellier et Nantes. Selon le média espagnol, le Real Madrid n'avait absolument pas prévu le licenciement de Tuchel, et encore moins l'arrivée de Pochettino. L'Argentin figurait même dans la liste de Florentino Pérez pour succéder à Zinédine Zidane, actuel entraîneur. Mais plus qu'un problème de coach, c'est bien l'avenir de Kylian Mbappé qui pourrait être bouleversé par ce remaniement. Selon la presse espagnole, Pochettino aurait eu des garanties quand au fait de conserver son attaquant. En fin de contrat en 2022, le champion du monde n'a toujours pas prolongé avec Paris. Les dirigeants madrilènes espèrent que Mbappé ne signe pas de nouveau contrat avec le PSG. Dans le cas contraire, un transfert vers la Liga serait quasiment impossible au vue du contexte économique actuel.