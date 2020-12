PSG : Mauricio Pochettino arrive à Paris pour remplacer Tuchel !

Dans : PSG.

Thomas Tuchel à peine viré, ce dernier devrait être remplacé par Mauricio Pochettino sur le banc du PSG.

Le Paris Saint-Germain a décidé d’animer le réveillon de Noël puisque dans la foulée de la décision de virer Thomas Tuchel, ce que personne n’avait vu venir, l’Emir du Qatar aurait validé le recrutement de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur du PSG en lieu et place du coach allemand. Selon RMC, après avoir annoncé à Tuchel ce mercredi qu’il n’était plus l’entraîneur du club de la capitale, Leonardo a activé la piste menant à Mauricio Pochettino, libre depuis son limogeage par Tottenham en novembre 2019, le coach argentin étant, lui, remplacé chez les Spurs par José Mourinho. Depuis un an, le nom de Pochettino avait souvent circulé du côté du PSG, mais aussi de la Juventus, du Real Madrid et même du Barça. Mais l’ancien défenseur de Paris et de Bordeaux, notamment, n’avait jamais caché son désir de venir un jour entraîner le Paris Saint-Germain.

Selon la radio sportive, et sauf énorme retournement de situation, ce souhait de Mauricio Pochettino va être exaucé, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo étant convaincus que le technicien de 48 ans est l’entraîneur qu’il faut pour remettre le PSG dans le bon sens. Car même si Neymar, Mbappé et les autres stars du club de la capitale ont des résultats honnêtes cette saison, c’est peu dire qu’il est difficile de trouver un style de jeu propre à la formation que dirigeait jusqu’à mercredi soir Thomas Tuchel. A Mauricio Pochettino de réussir ce challenge, et de préparer au mieux les prochaines retrouvailles en Ligue des champions avec le FC Barcelone.