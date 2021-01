Mercato : Messi et Ramos au PSG, le scénario fou !

Dans : PSG.

Le mercato d'hiver sera probablement calme, mais l'été prochain il pourrait y avoir le feu au PSG avec la venue simultanée de Lionel Messi et Sergio Ramos. L'Espagne y croit.

On pensait avoir tout vu lors du marché estival des transferts 2017 lorsque le Paris Saint-Germain avait signé Neymar et Kylian Mbappé pour un total d’un peu plus de 400 millions d’euros. Mais l’édition 2021 du mercato d’été pourrait être spectaculaire du côté du Parc des Princes si l’on en croit les révélations de l’émission El Chiringuito. En effet, les journalistes de ce talk-show ont annoncé que l’émir du Qatar est prêt à recruter Lionel Messi et Sergio Ramos au PSG, avec cette fois un gros avantage c’est que la star argentine du FC Barcelone et le défenseur espagnol du Real Madrid seront libres en juin prochain et auront juste besoin d’un colossal salaire pour signer à Paris. Financièrement, il n’y a pas réellement de souci pour le club de la capitale, et sportivement le double deal serait en marche.

Messi, l'atout du PSG pour faire signer Ramos

Le média espagnol affirme en effet que Sergio Ramos n’a pas répondu à la proposition de prolongation du Real Madrid, et le joueur de Zinedine Zidane a fait savoir à Florentino Perez qu’effectivement le Paris Saint-Germain avait avancé ses pions pour la saison prochaine et qu'il y était très sensible. Le défenseur de 34 ans estime que l’offre du PSG est d’autant plus sexy qu’il pourrait évoluer avec Lionel Messi et Neymar en France, et la venue du sextuple Ballon d’Or serait un argument décisif concernant son choix. Autrement dit, tout n'est pas bouclé selon El Chiringuito, mais les pièces du puzzle se mettront rapidement en place, surtout si Lionel Messi décidé à quitter le FC Barcelone pour signer à Paris. Les supporters du Paris Saint-Germain peuvent déjà sortir le pop-corn, l'été 2021 pourrait être chaud.