Mercato : Manchester City veut Lukaku, le PSG rode !

Avec 20 buts et 4 passes décisives au compteur, Romelu Lukaku réalise une saison incroyable sous les couleurs de l’Inter Milan.

Tête de gondole de l’équipe dirigée par Antonio Conte, l’international belge de 27 ans ne manquera pas de prétendants lors du prochain mercato. A en croire les informations relayées par The Sun, l’ex-buteur de Chelsea figure dans le viseur de Manchester City, qui cherche impérativement un attaquant afin de combler le départ plus que probable de Sergio Agüero, en fin de contrat à l’issue de la saison. Romelu Lukaku coche toutes les cases pour s’adapter très vite à l’équipe de Pep Guardiola et il connaît parfaitement la Premier League, où il a évolué avec Chelsea mais surtout avec Manchester United. En revanche, il ne faut pas croire que Manchester City est le seul club à s’intéresser à Romelu Lukaku.

Et pour cause, le média britannique rapporte que le Paris Saint-Germain est également attentif à la situation du Belge. Le club de la capitale souhaite anticiper d’éventuels départs de Kylian Mbappé ou encore de Mauro Icardi, qui affaibliraient considérablement son secteur offensif. En ce sens, Leonardo et Mauricio Pochettino ont coché le nom de Romelu Lukaku, sans pour autant entrer en négociations avec l’Inter Milan ou avec l’entourage de l’attaquant de 27 ans. Reste maintenant à voir quelles seront les exigences financières de Nerrazzuri dans ce dossier. De toute évidence, Romelu Lukaku ne sera pas bradé, lui qui a été recruté 74 ME en provenance de Manchester United au mois d’août 2019, et qui enchaîne les prouesses avec l’Inter Milan. En 77 matchs disputés sous les couleurs des bleu et noir, le natif d’Anvers a inscrit 54 buts…