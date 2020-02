Mercato : Le PSG, le Real Madrid ou la Juve, Zidane a le choix !

Dans : PSG.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2021, Thomas Tuchel n’est toutefois pas certain de poursuivre dans la capitale française au-delà de cet été.

En effet, l’avenir de l’Allemand au PSG dépendra en grande partie des résultats du club en Ligue des Champions, et de l’avis de certaines stars du vestiaire comme Kylian Mbappé ou Neymar. Si jamais Thomas Tuchel venait à quitter Paris, alors Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo seraient dans l’obligation de frapper un grand coup sur le marché européen pour redonner du sens au projet du Qatar. Un homme charismatique et adoré des Français comme Zinedine Zidane serait évidemment une très bonne pioche. Interrogé par le site Horseracing, la légende de Liverpool Steven McManaman a évoqué l’avenir de l’entraîneur du Real Madrid.

Et pour l’ancien attaquant de Liverpool et du Real, Zinedine Zidane peut très bien se retrouver au PSG, à la Juventus Turin ou au Bayern Munich l’été prochain. Cela dépend de lui, toutes les portes lui semblant ouvertes. « Quand il est revenu au Real Madrid, je pense qu’il a eu certaines promesses de la part de Florentino Pérez. Si elles ne sont pas tenues, il pourrait partir. La Juventus Turin ? Il a joué là-bas, il parle italien et en Italie, c’est une star, ce serait facile pour lui de retourner là-bas d’autant qu’il connait très bien Cristiano Ronaldo. Globalement, Zinedine Zidane pourrait s’asseoir sur n’importe quel banc de touche à l’heure actuel, il pourrait très bien venir au Paris Saint-Germain ou au Bayern Munich. Tout le monde aimerait avoir Zinedine Zidane dans son club car quelqu’un comme lui gagne tout le temps, et très vite » a indiqué Steven McManaman, pour qui Zinedine Zidane est sans aucun doute l’entraîneur le plus courtisé de la planète. Reste à voir si cela se vérifiera avec le PSG en cas de départ de Thomas Tuchel dans quelques mois…