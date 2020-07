Mercato : Le PSG débarque à l'OL, Aulas est comblé

Dans : PSG.

Jean-Michel Aulas, qui rêve de voir le PSG se renforcer à l’OL afin de faire fonctionner le business interne au championnat de France, a plusieurs fois effectué des appels du pied pour céder Houssem Aouar.

Mais c'est sur un autre joueur de l’OL que le Paris SG craque en ce moment. Entre Aouar, Traoré, Memphis et Dembélé, tout le monde ne pourra pas partir et le gros transfert se jouera peut-être rapidement. L’attaquant des espoirs français, souvent annoncé en Angleterre, pourrait bien s’arrêter en chemin dans la capitale. En effet, selon Foot Mercato, le PSG le surveille de près, même si aucune approche concrète n’a été effectuée auprès de l’OL. Mais Leonardo sait très bien que Cavani et Choupo-Moting ne seront pas là la saison prochaine, et que même si Mbappé peut aussi se débrouiller en pointe, faire toute la saison avec Icardi est impossible.

Le PSG a besoin d’une doublure de taille, capable de sortir du banc et d’avoir un impact, tout en ayant encore une belle marge de progression. Un profil qui correspond parfaitement à Moussa Dembélé, qui a l’énorme avantage de très bien connaitre le club francilien. En effet, il y a été formé avant de partir rapidement pour Fulham puis d’exploser au Celtic Glasgow, avant d’être recruté pour 22 ME par l’OL en août 2018. Deux ans plus tard, c’est pour une somme doublée que le PSG pourrait le faire revenir, affirme le média spécialisé, persuadé que Dembélé ne restera pas bien longtemps à Lyon, alors qu’il est déjà suivi par plusieurs écuries anglaises notamment, et même l'Atlético Madrid désormais.