OL : L'attaque de Lyon met le feu au mercato

Dans : OL.

Comme chaque été, le mercato des buteurs promet d’être explosif. Et il pourrait bien concerner l’Olympique Lyonnais…

Tout d’abord, un ancien de la maison rhodanienne est très courtisé en la personne d’Alexandre Lacazette. En effet, l'attaquant d’Arsenal figure dans les petits papiers de l’Inter Milan, de la Juventus Turin et de l’Atlético de Madrid. Mais à en croire les informations obtenues par Foot Mercato, l’international français n’est pas le seul attaquant pisté par les Colchoneros. Effectivement, le média indique que Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid, apprécie également tout particulièrement le profil d’un certain… Moussa Dembélé.

Sous contrat avec les Gones jusqu’en juin 2023, le natif de Pontoise ne sait pas véritablement de quoi son avenir sera fait. Comme la plupart de ses coéquipiers de l’OL, l’ancien attaquant du Celtic Glasgow attend de savoir si Lyon sera européen la saison prochaine avant de prendre une décision au sujet de son avenir. Pour rappel, la formation de Rudi Garcia doit remporter la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG ou créer la sensation en soulevant la Ligue des Champions pour se qualifier à une compétition européenne en 2020-2021. Une chose est certaine, l’OL ne validera pas les départs cumulés de Memphis Depay, d’Houssem Aouar et de Moussa Dembélé lors du même mercato, alors que les transferts de Martin Terrier à Rennes et d’Amine Gouiri à Nice ont d’ores et déjà été officialisés. Reste à voir quel prix l’Atlético de Madrid est disposé à mettre pour recruter Moussa Dembélé, dont la valeur était supérieure à 50 ME avant la crise du Covid-19 en raison de l’intérêt important qu’il suscite en Premier League…