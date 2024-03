Cette recrue estivale regrette déjà d’avoir signé au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été dernier, le PSG a sauté sur l’occasion de recruter Marco Asensio en tant que joueur libre à la fin de son contrat avec le Real Madrid. Mais l’attaquant espagnol réalise une saison en dents de scie.

Plombé par les blessures, Marco Asensio est en plus de cela confronté à une concurrence colossale au Paris Saint-Germain, où il doit se battre avec Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Kylian Mbappé ou encore Lee Kang-In pour une place dans le onze de départ de Luis Enrique. Avec seulement 12 matchs de Ligue 1 au compteur (4 buts, 2 passes décisives), l’ex-milieu offensif du Real Madrid ne peut clairement pas se satisfaire de sa saison. En Espagne, on regarde avec beaucoup d’inquiétude l’évolution de la carrière de Marco Asensio du côté du PSG à tel point que sa place au sein de la Roja est menacée dans l’optique de l’Euro 2024 en Allemagne cet été.

A en croire les informations de Don Balon, il est de plus en plus probable que le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente se passe de Marco Asensio pour l’Euro, alors que ce dernier était un joueur systématiquement appelé au cours des derniers rassemblements. Ses blessures et son manque de temps de jeu PSG pourraient néanmoins lui être fatales, ce qui fait dire au média espagnol que Marco Asensio a fait une grosse erreur en signant en France lors du dernier mercato estival. Un raccourcis un peu facile car du côté des supporters parisiens, on répondra que c’est en grande partie car il est plombé par des problèmes physiques à répétition que l’ancien attaquant du Real Madrid joue aussi peu. Rappelons que lorsqu’il a été disponible, Marco Asensio a toujours eu les faveurs de Luis Enrique, qui l’a parfois utilisé à la pointe de son attaque et parfois un peu plus bas sur le terrain en tant que meneur de jeu. Son entente avec Kylian Mbappé lors de certains matchs comme à Strasbourg était prometteuse, mais celle-ci n’a jamais pu se confirmer par la suite.