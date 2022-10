Mercato : Lautaro Martinez au PSG, il répond cash

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG cherchera dans les prochains mois à recruter un nouvel élément offensif. Et le club de la capitale ne manque pas d'ambitions sur ce terrain.

Comme indiqué par Luis Campos en personne, le dernier mercato estival du PSG a été décevant. En effet, les champions de France n'auront pas réussi à recruter un défenseur central et un attaquant de métier. De quoi frustrer certains joueurs franciliens, Kylian Mbappé en tête. Lors des prochaines fenêtres de mercato, le PSG devrait donc rectifier le tir. Si ce n'est pas cet hiver, ce sera l'été prochain. Déjà, la direction francilienne a coché des noms pour venir renforcer ses rangs. Parmi les profils appréciés, on peut noter celui de Lautaro Martinez. Le crack argentin de l'Inter est encore sous contrat jusqu'en juin 2026 et ne semble pas désireux de quitter la Lombardie.

Martinez, pas du tout la tête au PSG !

Lautaro Martinez est EN FEU ce soir !



⚽️ 2 BUTS

🎯 1 PASSE D.



L’Inter mène actuellement 3-2 face à la Fiorentina. 💙🖤 pic.twitter.com/NVCNEHH42i — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) October 22, 2022

Lautaro Martinez a débarqué à l'Inter en juillet 2018 pour 25 millions d'euros. Très vite, l'attaquant argentin se sera imposé comme un élément important des Nerazzurri. Courtisé par le PSG, le joueur de 25 ans compte bien rester à l'Inter et ce, encore de nombreuses saisons. De quoi en devenir une légende ! Au micro de Rai Sport, Lautaro Martinez a en effet indiqué concernant son futur : « Je suis heureux ici, j’ai un long contrat et je ne pense qu’à l’Inter. J’espère pouvoir devenir une légende de ce club ». Pas de quoi forcément faire trembler le PSG. En effet, l'Inter connait quelques difficultés financières et va devoir prochainement équilibrer ses comptes. Des sacrifices ne sont donc pas à écarter, alors que Milan Skriniar pourrait lui-aussi être cédé... au PSG. En cas de départ de Martinez, l'Inter demandera une somme supérieure à 75 millions d'euros. Quand on connait les dessous des dernières négociations entre le PSG et l'Inter pour Skriniar l'été dernier, les prochains contacts risquent d'être mouvementés.