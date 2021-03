Mercato : Benjamin Mendy à la relance au PSG ?

Dans : PSG.

Plombé par les blessures ainsi que par son irrégularité, Benjamin Mendy n’a disputé que six matchs de Premier League cette saison avec Manchester City.

Sous contrat avec les Skyblues jusqu’en juin 2023, le champion du monde français n’est plus vraiment en odeur de sainteté aux yeux de Pep Guardiola. L’entraîneur catalan est un fan du style de jeu très offensif de Benjamin Mendy, mais semble avoir perdu patience devant le manque de sérieux de l’ancien latéral de l’AS Monaco et de l’Olympique de Marseille. C’est ainsi que selon les informations du Sun, Manchester City ne retiendra pas Benjamin Mendy en cas de proposition lors du prochain mercato. Un constat d’autant plus valable que le probable futur champion d’Angleterre a trouvé son équilibre avec Kyle Walker à droite et l’excellent Joao Cancelo à gauche.

A l’affût de la moindre opportunité lors du prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain a manifesté son intérêt auprès de Manchester City au sujet de Benjamin Mendy. En effet, le club de la capitale n’est pas encore certain de conserver Juan Bernat, en fin de contrat au mois de juin et qui n’a toujours pas prolongé dans la capitale française. Mauricio Pochettino apprécie Layvin Kurzawa, mais il faudra obligatoirement un concurrent à l’ancien Monégasque la saison prochaine. Ce ne sera pas Mitchel Bakker, dont le profil trop défensif et pas assez créatif ne convient pas à l’ex-entraîneur de Tottenham. En ce sens, la piste Benjamin Mendy a du sens pour le PSG, qui souhaite évoluer avec des latéraux offensifs, à l’instar d’Alessandro Florenzi à droite. Reste maintenant à voir quelle somme le Paris SG est prêt à poser sur la table pour s’octroyer les services de Benjamin Mendy, dont la valeur marchande a chuté au fil des mois au point de glisser en-dessous des 30 ME.