Mercato ‍: Arsenal éloigne ce buteur français du PSG ‍!

Par Corentin Facy

Michael Olise fait partie des joueurs suivis par le PSG dans l’optique du prochain mercato, mais l’attaquant français de Crystal Palace a la cote en Premier League, où Arsenal est également très intéressé.

Auteur de 6 buts et 3 passes décisives sous les couleurs de Crystal Palace cette saison, Michael Olise a de grandes chances de quitter les Eagles lors du mercato estival. Et pour cause, l’international espoirs français de 22 ans aspire à évoluer dans un club de plus gros calibre et aimerait disputer une coupe d’Europe la saison prochaine. Sa situation est suivie par de nombreux clubs, sans que l’on sache encore qui se dégage comme le véritable favori dans la course à sa signature. Ces derniers jours en Angleterre, le Paris Saint-Germain a été associé à Michael Olise et a été décrit comme l’un des clubs les plus intéressés par sa venue afin de compenser le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid.

Aucune confirmation n’a pour l’instant été trouvée en France à ce sujet. En revanche, il semble de plus en plus clair que la Premier League s’imposera comme un concurrent de taille pour le PSG dans ce dossier, à commencer par Arsenal. En quête d’un ailier rapide, provocateur et qui est capable de marquer une dizaine de buts par saison, le club londonien a manifesté son intérêt pour Michael Olise auprès de Crystal Palace, selon les informations du Guardian. Mikel Arteta a validé le profil du joueur et aimerait le compter dans son effectif la saison prochaine.

Arsenal plus chaud que le PSG sur Olise ?

Pour s’attacher les services du numéro 7 de Crystal Palace, il faudra en revanche payer une sacrée somme puisque son futur transfert est estimé à près de 75 millions d’euros, une somme assez dingue pour un joueur qui n’a pas encore disputé le moindre match de coupe d’Europe et qui n’a pas encore des statistiques à couper le souffle en Premier League. On le sait, les transferts entre clubs de Premier League sont toujours gonflés, et le PSG pourrait finalement laisser ce deal de côté, en refusant de jouer la surenchère après avoir déjà été très généreux avec Benfica et Francfort pour Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani il y un an. Quoi qu’il en soit, nul doute que Luis Campos sera très attentif à ce dossier jusqu’à son dénouement.