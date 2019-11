Mercato : A la lutte avec le PSG, le Barça ne fait pas le poids

Dans : PSG.

Intéressé par Emre Can, dont la situation n’évolue pas à la Juventus Turin, le FC Barcelone pourrait tenter sa chance. Mais face au Paris Saint-Germain, cela risque d’être compliqué.

Avec les signatures d’Ander Herrera et d’Idrissa Gueye cet été, Thomas Tuchel possède enfin les solutions réclamées. L’entraîneur du Paris Saint-Germain n’a plus à se plaindre du manque d’alternative dans l’entrejeu, où le trio composé de Marquinhos, Marco Verratti et du Sénégalais s’est imposé. Pourtant, l’arrivée d’un milieu de terrain supplémentaire n’est pas à exclure. En effet, le média catalan Sport place le club de la capitale sur la piste Emre Can (25 ans, Juventus Turin). Un dossier où l’on retrouve également le FC Barcelone, apparemment à la recherche d’un profil différent malgré les nombreux milieux à la disposition du coach Ernesto Valverde.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la source explique que le Barça doit dégraisser avant de s’attaquer à l’international allemand. Un prêt du jeune Carles Aleña est envisagé, tout comme le transfert d’Ivan Rakitic. Pas de quoi faciliter les plans du champion d’Espagne, d’autant que la puissance économique du Paris Saint-Germain représente un sérieux obstacle. Quoi qu’il en soit, le milieu de la Juve aura sûrement l’embarras du choix cet hiver, lui qui semble déterminé à partir en raison de son manque de temps de jeu et de son absence dans la liste des joueurs qualifiés pour disputer la Ligue des Champions avec les Bianconeri.