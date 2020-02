Médias : Riolo contre Ménès, ça se clashe à cause du PSG !

Dans : PSG.

Pointé du doigt avant et après sa défaite à Dortmund (2-1) en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n’est pas épargné. Un traitement qui ne fait pas l’unanimité auprès des observateurs.

Et si Leonardo avait raison ? Avant le huitième de finale aller de la Ligue des Champions en Allemagne, le directeur sportif avait dénoncé une certaine « négativité » autour du Paris Saint-Germain. Autant dire que cette atmosphère reste d’actualité depuis le revers au Signal Iduna Park. Il faut bien reconnaître que les Parisiens, à travers plusieurs polémiques, ont facilité le travail de leurs détracteurs. Notamment chez nos confrères de RMC dont les critiques permanentes sur le Paris Saint-Germain agacent Pierre Ménès.

« Chier sur le PSG est leurs fonds de commerce, a écrit le journaliste de Canal+ sur Twitter. Il y a une bonne méthode pour ne pas le subir. Ne pas écouter. » Une publication qui n’a pas échappé à Daniel Riolo, lequel a défendu ses couleurs. « Heu comment savoir sur qui on chie ou pas si on n'écoute pas ? C'est étonnant ça aïe aïe aïe ouille ouille ! Si j'ai bien compris, les supporters du PSG n'ont pas aimé l'émission BvB. Et ceux de Lyon pleurent parce qu'ils n'ont pas eu l'émission Juve ! En gros les supporters ne veulent pas qu'on parle de leur club. Mais si on n'en parle pas ça chiale ! C'est compliqué ! », a réagi le consultant de RMC, qui assume totalement les propos cash prononcés ces derniers jours sur les antennes de la radio sportive.