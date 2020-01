PSG : Neymar parle français en version Al-Khelaifi

Dans : PSG.

Il s'était dit à l'automne que Neymar avait décidé de prendre des cours de français pour montrer son implication au PSG. Mais visiblement, le professeur a du mal avec son élève.

Neymar était d’humeur badine après avoir assisté au match de NBA vendredi soir à Paris. Via son compte Instagram, suivi par 132 millions d’abonnés, le joueur brésilien du PSG a montré qu’il maitrisait bien les filtres proposés par le réseau social. Mais dans l’une des vidéos diffusées par Neymar, on entend l’attaquant de Paris et de la Seleçao parler français ou du moins essayer. Positionné à côté de bus de la RATP, la star du Paris Saint-Germain chantonne des « va la maison, parti la maison, comment let’s go (…) ça va bien, bonjour (…) aie aie ouille ouille, j’ai parlé français…français ». Le professeur qui a en charge le joueur du PSG a encore du travail, même si c'est un bon début.

On imagine que les négociations entre Neymar et Nasser Al-Khelaifi pour une éventuelle prolongation du joueur au Paris Saint-Germain n'auront pas lieu dans notre langue entre les deux hommes. Du moins on l'espère, mais au moins Neymar affiche sa joie de vivre dans la capitale, c'est déjà ça.