PSG : Di Maria en a marre de la MCN, il passe à l'acte

Dans : PSG, Mercato, Liga.

À la recherche de renforts offensifs en vue de la saison prochaine, l'Atletico Madrid pourrait faire ses emplettes estivales au Paris Saint-Germain.

Débarqué au sein du club de la capitale française en 2015 pour 63 millions d'euros après une saison compliquée à Manchester United, Ángel Di María est de plus en plus proche de la sortie. Relégué au quatrième rang dans la hiérarchie offensive du PSG, derrière Neymar, Mbappé et Cavani, tout au long de cette saison, l'international argentin souhaiterait relancer sa carrière dans un grand club européen alors qu'il vient d'avoir 30 ans. Une envie légitime qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd au mercato. Puisque l'Atletico Madrid le suit de près... mais sans plus.

« Alors que son avenir au PSG est mis en suspens, Angel Di Maria est l’une des priorités de l’Atletico Madrid. Di Maria intéresse les nouveaux dirigeants madrilènes. L’Argentin se montre très intéressé par le projet. Mais pour le moment, s’il fait partie des joueurs ciblés, il n’est pas le premier choix sur la liste de l’entraîneur Diego Simeone. Ce dernier reste attentif à la situation du joueur, mais aimerait plutôt attirer dans l’absolu un soldat, profil qui ne correspond pas vraiment à El Fideo selon lui », a avoué Paris United, qui émet donc un doute sur le potentiel transfert de Di Maria à l'Atletico. Mais de toute façon, l'avenir de l'ancien du Real Madrid est d'abord dans les mains de Thomas Tuchel, le nouvel entraîneur du PSG, qui devra trancher dans ce dossier avant le mercato d'été.