Mbappé voulait la peau de Neymar, le PSG soulagé

Malgré un excellent début de saison sur le plan comptable, le PSG a été pris dans une tempête médiatique à cause de Kylian Mbappé. Ce dernier voulait notamment occuper le poste de Neymar, au détriment du Brésilien. Une hostilité qui n'est pas réciproque.

Pivotgang, deux mots qui sont venus troubler l'harmonie parfaite du PSG avec son nouvel entraîneur Christophe Galtier. Un message signé Kylian Mbappé après le déplacement à Reims pour signifier son mécontentement à l'issue du mercato réalisé par son club. Mbappé s'attendait à voir arriver un attaquant de pointe pour occuper l'axe à sa place, lui permettant de prendre place sur le côté gauche. Mbappé a aussi insisté dessus en Equipe de France, où associé à Olivier Giroud, il s'y estimait « plus libre qu'en club ».

En sous-texte, on comprenait que Kylian Mbappé voulait écarter Neymar du onze parisien. Une impression confirmée dans les semaines suivantes avec les révélations de divers médias. Le Français espérait le départ de son coéquipier brésilien cet été, ce qui aurait même été un levier dans les négociations pour prolonger au PSG. Une hostilité parfois visible en début de saison quand Mbappé oubliait Neymar sur certaines actions, comme ce fut le cas face à la Juventus en septembre dernier. Heureusement, les tensions sont apaisées depuis. Neymar le montre lui-même.

Neymar on Kylian Mbappé:



“Kylian is a young player who’s been growing and showing his potential and still has a lot to grow. It’s always great to play alongside the greats, I’ve always preferred that because the chances of winning are much higher.” 🇧🇷🇫🇷



[via @Telegraph] pic.twitter.com/hZwR7CTi89