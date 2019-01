PSG : Le dossier Christopher Nkunku se referme au mercato

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Désireux de quitter le Paris Saint-Germain durant ce mercato, Christopher Nkunku ne fera finalement pas ses valises avant la fin du mois de janvier.

À 21 ans, et après plusieurs saisons au sein de l'effectif professionnel du club de la capitale, Christopher Nkunku souhaitait partir avant la fermeture du marché des transferts. Dans l'objectif de trouver un meilleur temps de jeu qu'à Paris, là où Thomas Tuchel ne lui fait pas trop confiance, le milieu de terrain avait noué des liens avec Arsenal. Sauf que même si l'intérêt des Gunners était réel, les négociations n'ont pas abouti à un accord entre les deux formations, vu que le club anglais n'avait pas forcément les finances pour le recruter en prêt avec option d'achat cet hiver.

Selon L'Equipe, Nkunku ne jouera donc pas à Arsenal durant la deuxième partie de saison. Mais ceci ne pourrait être que partie remise pour le joueur de 21 ans. Très apprécié par Unai Emery, son ancien entraîneur au PSG et aujourd'hui manager d'Arsenal, Nkunku restera dans le viseur du club de Premier League durant le prochain marché. À un an de la fin de son contrat, le milieu aura probablement toujours des envies d'ailleurs l'été prochain. Et vu que les dirigeants franciliens ne feront pas tout pour le retenir, à moins qu'il ne renverse la tendance dans les mois à venir, Nkunku pourra alors quitter son club formateur à moindre coût.