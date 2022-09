PSG : Frustré par Mbappé, Neymar s'en prend à Campos

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Les relations entre Kylian Mbappé et Neymar restent tendues et toxiques. Dernier épisode en date face à la Juventus avec une passe oubliée du Français pour le Brésilien. De quoi agacer Neymar, acteur d'une scène troublante après le match.

Un fauteuil pour deux, peut-être bientôt une réalité au PSG. Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé et Neymar ne sont plus aussi proches qu'avant. De coéquipiers unis les saisons passées, ils sont presque devenus de féroces rivaux au sein du même vestiaire. Il faut dire qu'en prolongeant, Kylian Mbappé se voyait déjà patron incontesté de l'attaque parisienne. Mais, cet été, Neymar s'est rebiffé devant une situation qui semblait figée. Le Brésilien est redevenu le joueur décisif et imprévisible qu'il était il y a peu, enchaînant les bonnes prestations et les buts. Il est même le meilleur buteur actuel de Ligue 1 avec huit réalisations juste devant Mbappé (7 buts).

Guerre Neymar-Mbappé, Luis Campos est-il responsable ?

Un crime de lèse-majesté pour Kylian Mbappé, habitué à trôner en tête de ce classement depuis plusieurs saisons et si attaché à ses statistiques personnelles. Neymar ne deviendrait-il pas le premier rival du Français dans ce domaine ? Cela expliquerait le comportement quelque peu égoïste du prodige de Bondy en ce début de saison. Il y a eu le penaltygate contre Montpellier avec disputes et bouderies de Mbappé avant une mise au point du staff parisien. On pensait la situation apaisée mais ce n'est pas le cas, bien au contraire.

💥 Mbappé s'excuse après avoir complètement oublié Neymar sur cette action. Sur l'action d'après, la Juve revient à 2-1... pic.twitter.com/m7OMroZmt9 — RMC Sport (@RMCsport) September 6, 2022

Mardi, lors de PSG-Juventus, Kylian Mbappé a oublié Neymar au centre et a préféré tenté sa chance pour marquer le 3-0. Il a échoué à trouver le cadre. Une action perso de l'attaquant qui s'est payée par le but turinois dans la foulée. Son attitude n'a pas plu au Brésilien, qui lui a offert un but plus tôt dans la rencontre. L'après-match a été tendu du côté de Neymar. Il a refusé de saluer les supporters, de parler à la presse mais la scène la plus surprenante est survenue avec Luis Campos. Dans le film Monter dans le train réalisé par RMC Sport sur la rencontre, on peut voir Neymar esquiver la main du Portugais venu le féliciter à la sortie du terrain. Alors que l'ancien barcelonais refuse d'aller saluer le public du Parc des Princes. Une scène symbolique des tensions existantes dans le vestiaire. Neymar reproche sans doute à Luis Campos d'avoir pris parti pour son coéquipier, en essayant notamment de se débarrasser de lui pendant le mercato estival. Il est clair que ce problème devient majeur pour la direction parisienne, laquelle doit réagir pour ne pas laisser la situation pourrir le vestiaire et gâcher une saison si prometteuse dans le jeu.