Mbappé, son constat humiliant pour le PSG

Par Guillaume Conte

La prise de parole de Kylian Mbappé après le revers face au Bayern Munich est posée et pleine de maitrise. L'attaquant du PSG souhaite se concentrer sur le championnat, mais reconnait que son équipe n'avait pas le niveau du Bayern Munich, et donc de ses ambitions en Ligue des Champions.

Kylian Mbappé, qui maîtrise sa communication comme personne depuis son plus jeune âge, commence à se lâcher sur la situation du Paris SG. Dans la foulée des 201 buts marqués sous le maillot parisien lors du dernier match face à Nantes, il avait expliqué que son avenir n’était pas lié aux performances de son club en Ligue des Champions. Il l’a fait savoir par une petite phrase lourde de sens, qui permet de rappeler que le PSG ne brille pas forcément sur la scène européenne, et ce depuis des années. « Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, je serais parti très loin », avait lancé Kylian Mbappé, dans une phrase avec un double sens glaçant, à savoir que le Paris SG n’atteint pas vraiment ses objectifs en Ligue des Champions, et ce depuis des années.

La différence des bancs de touche est énorme

C’est encore le cas cette saison avec l’élimination face au Bayern Munich. Et le constat de l’attaquant français, qui ne s’est pas caché au moment de répondre à la presse, est une nouvelle fois sans appel. Le niveau de jeu de son équipe n’a pas été suffisant pour mettre à mal une formation allemande bien huilée, et qui semblait même supérieure dans tous les domaines. Quand le PSG a fait entrer Mukiele, Bitshiabu, Zaire-Emery, Etikite et Bernat, le Bayern avait des remplaçants qui se nommaient Cancelo, Mané, Sané et Gnabry. « Ce qu’il a manqué au PSG ? Pas grand-chose quand on regarde l’état des deux équipes. Ils ont une grande équipe, ils ont un grand effectif, ils ont une équipe bâtie pour gagner la Champions League. J’avais dit en début de saison, à ma première conférence de presse de Champions League, qu’on allait faire notre maximum. Notre maximum, c’est ça. On va se remettre en question et retourner à notre quotidien qu’est le championnat », a expliqué un Kylian Mbappé dépité mais lucide sur le niveau de son équipe. Un constat qui fait froid dans le dos, car malgré les millions dépensés et les stars recrutées, le PSG n’était, à l’aller comme au retour, pas dans la même cour que le Bayern Munich sur ces deux matchs.

L’attaquant parisien l’affirme désormais, il entend se concentrer sur la fin de la saison, qui ne comprend plus que la Ligue 1 au programme, sans même évoquer particulièrement son avenir qui sera forcément très discuté. « On verra. Ce qui m’importe, c’est de gagner le championnat. Pour le reste, on verra. Pour le moment, je ne parle que de cette saison. Rien d’autre ne m’importe. On a perdu contre une grande équipe. Désormais, on n’a plus que le championnat. J’espère qu’on va le gagner » a tout de même demandé le joueur du PSG, qui ne veut pas voir son équipe s’écrouler après cette nouvelle désillusion européenne.