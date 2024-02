Mbappé signe à Madrid, il reste un énorme mystère

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid fait de moins en moins de doute. Sur Canal+, le sujet a même été abordé franchement avec de nouveaux éléments.

Le feuilleton MBappé peut se terminer cette semaine, puisque nombreux sont ceux qui pensent que l'attaquant de 25 ans du Paris Saint-Germain va sortir du silence concernant son avenir avant le match de la semaine prochaine face à la Real Sociedad. Mais cette fois, plus personne ne paraît douter du départ de la star française va signer au Real Madrid la saison prochaine. Pour preuve, en plein direct sur Canal+, Laure Boulleau a confié que pour la première fois, elle avait des échos sur la décision désormais actée de Kylian Mbappé de quitter le PSG. Mais il reste à mettre tout cela en musique et cela n'est pas facile.

Mbappé va partir, c'est assuré ou presque

Pour l'ancienne joueuse du Paris Saint-Germain, la consultante a été claire. « Ce feuilleton, on a l’impression de l’avoir déjà vécu plusieurs fois, mais c’est juste que pour la première fois, et ce n’avait pas été le cas la fois précédente, venant de sources cohérentes et assez sérieuses, on me dit que c’est fait. Donc, je me dis qu’il y a des chances que ce soit fait, mais en même temps je serai contente pour lui s’il s’en va. Je comprends sa position de ne pas pouvoir le dire. Mais mettez-vous à sa place, il a des objectifs à jouer, il aime le PSG, ce n'est jamais le bon moment pour le dire », a expliqué Laure Boulleau, qui ne doute désormais plus de la fin de l'époque Mbappé avec les champions de France.

Depuis l'annonce samedi par Le Parisien du choix à présent clair fait par celui qui a rejoint le Paris Saint-Germain en 2017 de signer librement au Real Madrid après sept ans dans la capitale, nombreux sont ceux qui confirment que cette fois c'est fait. La dernière question concerne la manière dont cela sera communiqué, et là il y a encore un peu de suspense. Car si l'idée d'une officialisation dans les prochains jours est largement évoquée, des voix s'élèvent pour dire que Kylian Mbappé ne parlera pas avant la fin du parcours du PSG en Ligue des champions afin d'éviter que cela se sache si le hasard mettait le Real Madrid sur la route en C1 cette saison. Pour Laurent Paganelli, ce n'est pas à Kylian Mbappé de gérer cet aspect de la communication afin de ne pas se polluer l'esprit, ce qui parait être le cas actuellement : « Je pense qu’il y a eu trop d’erreurs de communication, pour qu’on lui laisse le bébé maintenant. Kylian est un joueur de football, il est joueur avant tout. Il n’a rien à dire, sa mère s’occupe de lui, c’est à elle de prendre les choses en main. Kylian son rôle, c'est joueur au foot, qu’il continue à le faire. »