Mbappé plante un doublé, son comportement fait scandale

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Ligue 1 - 10e journée

Stade : Francis-Le Blé

Score : Brest 2-3 Paris

Buts pour le Stade Brestois : Steve Mounié (43e), Jérémy Le Douaron (52e)

Buts pour le PSG : Warren Zaïre-Emery (16e), Kylian Mbappé (28e, 89e)

Après avoir parfaitement débuté la rencontre, le PSG a baissé en régime et a été rattrapé par le réalisme brestois, avant d'être sauvé par l'inévitable Kylian Mbappé dans une fin de match brutale. Paris met la pression à l'AS Monaco et à Nice, alors que Brest reste au contact des places européennes.

Profitant de sa folle semaine, Warren Zaïre-Emery s'est encore une fois illustré, cette fois en inscrivant son premier but de la saison grâce à une superbe frappe lointaine, sur un service de Barcola, décisif pour la première fois sous le maillot du PSG. Quelques minutes plus tard, Kylian Mbappé, bien trouvé dans la profondeur par Lee Kang-in, va encore une fois faire sa spéciale. Une frappe croisée au premier poteau où Marco Bizot n'a rien pu faire. Le gardien néerlandais va finalement repousser le troisième but (41e), alors que Steve Mounié va réduire le score juste avant la mi-temps, sur le premier tir cadré des hommes d'Éric Roy. Au retour des vestiaires, le match va complètement s'inverser et ce sont les Bretons, sous un temps pluvieux, qui vont faire mal aux Parisiens, beaucoup moins précis.

Mbappé sauve Paris et se fait un nouvel ennemi

Kylian Mbappé qui chambre le public du Stade Brestois après son doublé. 😅 pic.twitter.com/E9x2rst0ec — Actu Foot (@ActuFoot_) October 29, 2023

Sur corner, Jérémy Le Douaron s'élève plus haut que tout le monde et trompe Donnarumma, mystifié sur sa ligne. Le gardien italien se rattrapera de sa passivité en effectuant une double parade décisive pour Paris (70e). Randal Kolo Muani obtiendra finalement un penalty, contre le cours du jeu, transformé par Kylian Mbappé, en deux temps. Très discret et brouillon en seconde période, l'attaquant parisien, vivement hué au moment de sa sortie après avoir chambré les supporters brestois à plusieurs reprises au point de prendre un carton jaune et d'énerver le public comme les joueurs, permet au PSG de prendre les trois points, dans une fin de match sous haute tension. Le club de la capitale passe deuxième avec 21 points et jouera son prochain match contre Montpellier, tandis que Brest n'arrive toujours pas à battre Paris depuis 1985 mais peut se targuer d'être un surprenant et séduisant sixième avec 15 points. Les Ty' Zefs auront un nouveau déplacement périlleux dans une semaine, face à l'AS Monaco.