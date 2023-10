Mbappé roi de la nuit, Kylian agressé sans raison

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les propos de Daniel Riolo sur Kylian Mbappé après la défaite du PSG à Newcastle ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. L'attaquant français se fait désormais salement allumer sur ce sujet.

Le PSG a pris une claque mercredi soir du côté de St James’ Park et dans la foulée de ce naufrage collectif, Kylian Mbappé a pris une charge d’une violence assez inouïe. « Mbappé est en train de devenir un grand leader, c’est le leader des soirées de débauche à Paris en ce moment », a lancé Daniel Riolo lors de l’After Foot, le journaliste affirmant que le numéro 7 parisien commençait à se faire une sacrée réputation dans la capitale. Ces propos très durs sont, pour l’instant, restés sans réaction du clan Mbappé, mais forcément, ils ont fait du bruit chez les supporters du Paris Saint-Germain, déçus par la prestation de leur attaquant vedette depuis le début de saison lors des grands rendez-vous. Mais ce tacle très violent a également traversé les frontières, Kylian Mbappé étant désormais pointé du doigt en Espagne où l’on suit très attentivement les prestations du Kid de Bondy.

Mbappé n'est pas décisif avec le PSG

A quelques heures d’un match très important pour le PSG contre le Stade Rennais, véritable bête noire des champions de France en titre, le quotidien sportif Marca sort un article au vitriol contre Kylian Mbappé en reprenant évidemment les propos de Daniel Riolo. « L’histoire d’amour et de haine entre le PSG et Kylian Mbappé ouvre un nouveau chapitre. Le joueur est associé aux nuits parisiennes, et, comme cela arrive souvent dans ce genre de chose, si les performances individuelles et collectives étaient bonnes, on ne parlerait pas de ces sujets, mais ce n'est pas le cas. L'attaquant français ne réalise pas les performances qu'on attend de lui puisqu'il ne montre pas la voie lors des matchs importants », écrit Diégo Medina, journaliste du quotidien sportif proche du Real Madrid.

CEDRIC DOUMBE s’exprime sur une conversation qu’il a eu avec…KYLIAN MBAPPE 😭



🗣️ "J’ai eu Kylian Mbappé hier au téléphone. Je lui ai dit que j’étais un peu vexé. Je lui ai dit « Kylian tu me déçois, je croyais qu’on était amis mais tout le monde voit que t’es surpris quand j’ai… pic.twitter.com/UCmmJIdIcD — MMA TIME (@MMA__TIME) October 7, 2023

Cette rumeur va désormais coller comme un chewing-gum sur les chaussures de Kylian Mbappé, même si personne n'a donné le moindre poids à l'attaque frontale du journaliste de RMC. Ce dernier a longtemps tapé sur la tête de Marco Verratti, mais en s'attaquant à la star tricolore du football, Daniel Riolo sait que l'impact sera colossal et il l'est déjà. El Chiringuito et Josep Pedrerol se régalent en effet de tout cela en étant persuadés que toutes ces polémiques font le jeu du Real Madrid en éloignant Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. En attendant, Kylian Mbappé va vouloir répondre à ces histoires ce dimanche sur la pelouse du Roazhon Park à l'occasion d'un Rennes-PSG dont l'importance n'échappe à personne après la victoire de Monaco à Reims. Il sera ensuite temps pour le leader du classement des buteurs de Ligue 1 (7 buts) de rejoindre l'équipe de France où Didier Deschamps prendra soin de lui.