Bernardo Silva au PSG, l'Arabie saoudite attaque le Qatar

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est sur tout les fronts en ce début de mercato estival. Parmi les joueurs qui font saliver le club de la capitale : Bernardo Silva.

Après une saison très éprouvante, le PSG va tenter de repartir de l'avant. La gronde des supporters et les mauvais résultats sportifs ont manifestement convaincu la direction francilienne de changer les choses. Du moins, l'effectif ne sera plus le même. Parmi les nouveaux venus, on compte Manuel Ugarte, Cher Ndour, Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Lee Kang-In et Marco Asensio. Il se dit aussi que la venue de Gabri Veiga est proche. Mais les plus gros chantiers n'ont pas été traités. En effet, le PSG se cherche un numéro 9 et un autre joueur offensif. Et ce dernier pourrait bien être Bernardo Silva. Le Portugais est même la priorité du mercato francilien. Mais la concurrence est féroce, notamment de la part de l'Arabie saoudite...

Bernardo Silva, le PSG retient son souffle

🆕⬜️✨



Découvrez notre nouveau maillot 𝐀𝐰𝐚𝐲 @nikefootball pour la saison 23/24 lancé à l’occasion de la toute première course WE RUN PARIS – 10KM du @PSG_inside



Une tunique blanche audacieuse qui revisite les couleurs traditionnelles du Club ❤️💙#𝐼𝐶𝐼𝐶𝐸𝑆𝑇𝑃𝐴𝑅𝐼𝑆 pic.twitter.com/cvd2xtKWIB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 2, 2023

Selon les informations de Sports Zone, Bernardo Silva n'arrive pas à s'entendre avec Manchester City pour prolonger son contrat. Les Skyblues ont apparemment donné un bon de sortie au Portugais si les pourparlers n’aboutissent pas. Le média rajoute que le PSG est actuellement le grand favori pour accueillir Bernardo Silva, avec lequel un accord de principe a été trouvé depuis l'hiver dernier. Problème, Al-Hilal est bien décidé à rafler la mise dans ce dossier XXL et lui a fait une offre accompagnée d'un salaire qualifié d'astronomique. Les prochains jours seront donc décisifs dans ce dossier et les champions de France sauront à quoi s'en tenir. Pour lâcher Bernardo Silva, Manchester City réclame plus de 80 millions d'euros. En cas d'échec, le coup dur serait énorme pour le PSG. Mais Luis Enrique a apparemment pas mal d'idées pour son nouveau Paris. L'éclosion de jeunes à fort potentiel en fait partie.