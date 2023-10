PSG ‍: Kylian Mbappé et ses soirées de débauche, Daniel Riolo accuse

Dans : PSG.

Les derniers matchs de Kylian Mbappé interrogent et pour Daniel Riolo, les sorties nocturnes de l’international français sont en cause et expliquent les mauvaises prestations de l’attaquant du PSG.

Titulaire dans le couloir gauche de l’attaque du Paris Saint-Germain face à Newcastle mercredi soir, Kylian Mbappé a peut-être livré son pire match en Ligue des Champions. Hormis une passe qui aurait pu être décisive pour Ousmane Dembélé dans les cinq premières minutes de jeu, le capitaine de l’Equipe de France a livré une prestation fantomatique, écopant de la pire note dans L’Equipe avec un terrible 2/10. Kylian Mbappé est-il en train de payer sa mauvaise préparation à la suite de sa mise à l’écart par Nasser Al-Khelaïfi durant presque un mois ?

Sans doute, mais il ne s’agit pas de la seule raison selon Daniel Riolo. Après la giffle reçue par le Paris Saint-Germain à Saint James Park mercredi soir, le journaliste de RMC était en grande forme et a dézingué l’ancien attaquant de l’AS Monaco comme jamais. Selon lui, Kylian Mbappé « tourne vraiment bizarre » et multiplie par exemple les sorties nocturnes, précisément ce qu’il reprochait à Neymar ou encore à Marco Verratti les années précédentes. Bien manger et bien dormir, et si Kylian Mbappé était en train d’oublier de s’appliquer son propre conseil ?

Daniel Riolo tire le signal d'alarme au sujet de Mbappé

« Mbappé, je me souviens de sa fameuse phrase à l’encontre de Neymar. Bien manger et bien dormir. Mbappé a fait une préparation moisie à cause de sa mise à l’écart. Quand on fait une préparation comme ça, on travaille et on sort un peu moins. Car là où Mbappé est en train de devenir un grand leader, c’est le leader des soirées de débauche à Paris en ce moment. C’est plus que problématique car les soirées qu’il fait à Paris et la réputation et qu’il est en train de se faire dans toute la ville en ce moment… Il devrait faire très attention à toutes les choses qui peuvent lui retomber sur la gueule dans pas longtemps » a mis en garde Daniel Riolo avant de poursuivre.

« J’avais déjà alerté, attention à ce que Kylian Mbappé est en train de devenir et ce que les gens commencent à dire de lui un peu partout. On ne dit rien quand ils rentrent de Clermont et qu’ils prennent leur avion ultra rapidement pour aller voir Doumbe avec toute la bande Hakimi et tout. Quand il aligne ces performances là et que tout le monde sait à Paris ce qu’il est en train de faire. Mais lui je ne m’attendais pas à ce qu’il sombre de cette façon. Il est en train de tourner vraiment bizarre » a analysé le journaliste de RMC, très déçu par la tournure que Kylian Mbappé est en train de prendre, avec ces accusations très sérieuses de la part d'un consultant qui était annoncé plutôt du côté de Mbappé pendant l'été.