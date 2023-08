Mbappé revient, le PSG enclenche une fin de mercato ahurissante

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est plus que jamais actif sur le marché des transferts. Bonne nouvelle pour Luis Enrique, il va enfin pouvoir s'appuyer sur le talent de Kylian Mbappé, mais également sur des renforts spectaculaires d'ici à la fin du mercato.

Kylian Mbappé devrait enfin lancer sa saison dans les prochains jours. Le champion du monde est espéré sur la pelouse de Toulouse la semaine prochaine. Il devrait même partager le pré avec Ousmane Dembélé, son grand ami. Car Kylian Mbappé n'est désormais plus mis en marge du PSG. Des discussions positives ont eu lieu ces dernières heures entre le joueur de 24 ans et la direction du club de la capitale. Il se dit que Kylian Mbappé va même finir par prolonger son contrat d'une saison avec la garantie de pouvoir aller au Real Madrid en juin 2024. Le recrutement réalisé jusque-là et le futur départ de Neymar l'auraient convaincu de poursuivre l'aventure et de céder à la demande du PSG. Et ce n'est pas fini, car Paris a bien compris que pour conserver sa star, il fallait enfin avoir un projet qui tient la route sportivement et pas seulement un empilement de stars.

Mbappé, une attaque de feu lui est promise au PSG

Et ce n'est pas fini ⏳️ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 13, 2023

Et d'après Santi Aouna de Foot Mercato, Kylian Mbappé ne partagera pas uniquement l'attaque du Paris Saint-Germain avec Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé puisque d'autres joueurs offensifs sont attendus. Le journaliste précisait ces dernières heures que l'ancien de Monaco faisait toujours pression sur sa direction pour qu'elle arrive à faire venir Bernardo Silva. Mais peu de chances que le Portugais soit lâché par Manchester City. Cependant, parmi les pistes les plus chaudes au PSG, on peut citer Randal Kolo Muani ou encore Bradley Barcola. Des jeunes joueurs français de grand talent et promis à un bel avenir. Les fans du PSG ne sont donc pas au bout de leurs surprises concernant ce mercato estival, d'autant que financièrement le départ de Neymar va permettre à la fois de remplir les caisses, mais aussi de se séparer d'un énorme salaire.

Que ce soit au niveau des départs ou des arrivées, les champions de France ont encore beaucoup de dossiers à régler, mais cette fin du mois d'août doit en tout cas être attendue avec impatience par Luis Enrique. Le successeur de Christophe Galtier savait qu'il mettait les pieds dans un club très spécial, mais force est de reconnaître que le Paris Saint-Germain nous offre un été 2023 totalement débridé. Et d'ici au 1er septembre, il n'est pas dit que l'on vive encore des choses spectaculaires, puisque après Neymar, c'est Marco Verratti qui devrait partir et le nom de Marquinhos, sur le banc au moment du coup d'envoi contre Lorient, est également chuchoté ces dernières heures.